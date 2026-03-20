Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rizeli vatandaşlarla bayramlaşma programında konuştu.

İran savaşına ilişkin İsrail Başbaşkanı Netanyahu'ya tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Netanyahu terörü, bölgesel ve küresel barışı tehdit etmeyi sürdürüyor." diye konuştu.

BAYRAM MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Bayramın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasından yüce Allah'tan niyaz ediyorum.

Gazze başta olmak üzere Yemen'de, Sudan'da, Somali'de ve kalbimizin attığı tüm topraklarda bayramı kederle geçiren dostlarımız en güçlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum. Bu zorlu günler, coğrafyamızdaki imtihan devresini birbirimize yaslanarak umutla, sabırla yakın bir zamanda geride bırakacağımıza inanıyorum. Çocukların güleceği huzura hasret günleri göreceğiz.

ÇANAKKALE ZAFERİ

Önceki gün tarihimizin en şanlı sayfalarından biri olan Çanakkale Zaferimizdi. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılarımızın cephe gerisindeki fedakarlıklarıyla bu zaferi tarihe kaydettik. Tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum.

“NETANYAHU TERÖRÜ SÜRÜYOR”

Yüzümü nereye çevirsek dramla, trajediyle karşılaşıyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı 5'inci yılına girdi. Gazze'de siyonist soykırım şebekesi insanı yardım girişlerini engellemeye ve can almaya devam ediyor. İran savaşı Netanyahu'nun tahrikleriyle başladı. İran savaşını bahane ederek Mescid-i Aksa'yı ibadete kapattı. Netanyahu terörü, bölgesel ve küresel barışı tehdit etmeyi sürdürüyor. İran merkezli saldırılar bölgemizdeki istikrarsızlığı daha da derinleştirdi.

Milletimizin gönlü rahat olsun. Umutsuzluğa asla kapılmayacağız. Sıkıntılı günlerin ardından güneşli günlerin bizi beklediğini unutmayacağız. Türkiye olarak hadiseleri dikkatle takip etmeye devam edeceğiz.