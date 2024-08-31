Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok yakında kilidi kapatacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bakırköy'deki "Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yaklaşık 40 yıl boyunca bir habis ur gibi büyüyen FETÖ ihanet çetesini söküp atmakla kalmadık, ordumuzu her alanda daha da güçlendirdik. 15 Temmuz başarısız darbe girişiminden 40 gün sonra Fırat Kalkanı Harekatı ile devletimizin tökezlemesini bekleyenlere çok önemli mesajlar verdik. Terör örgütleri kaçacak delik arıyorlar ama bulamayacaklar. Çok yakında kilidi kapatacak, bölücü alçakları milletimiz ve Iraklı kardeşlerimiz için bir tehdit kaynağı olmaktan mutlaka çıkaracağız."



"BİRİLERİNİN DEMİR KUBBE'Sİ VARSA BİZİM DE ÇELİK KUBBE'MİZ OLACAK"

İnsansız Hava Araçları'nda yakaladığımız ivme sadece dost ve kardeş halklar tarafından değil, tüm dünyada gıptayla takip ediliyor. Geliştireceğimiz Çelik Kubbe projemizi inşallah tüm unsurlarıyla hayata geçireceğiz. Birilerinin Demir Kubbe'si varsa bizim de Çelik Kubbe'miz olacak. Füzelerden hava savunma sistemlerine kadar Hava Kuvvetlerimiz neye ihtiyaç duyuyorsa onu üretmenin, geliştirmenin veya tedarik etmenin gayretindeyiz.Şu gerçeği akıl ve basiret sahibi herkes çok rahat görebiliyor; Türkiye kendi göbeğini kendi kesmek zorunda olan bir ülkedir. Bölgemizde yaşanan gelişmeler, bize son 22 yıldır savunma sanayisinde attığımız adımların önemini tekrar hatırlatmıştır."

