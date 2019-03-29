Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'un 8 ilçesinde düzenlenen mitinglerde halka hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk mitingini Tuzla'da yapıyor. Erdoğan'ın buradaki açıklamalarından satır başları şöyle:

''Kampanyamızı yarın tamamlayacağız. 24 Haziran seçimlerinde şahsıma ve Cumhur İttifakı'na verdiğiniz güçlü destek için teşekkür ediyorum. Siz bize güvendiniz biz de sizin güveninize daha fazla layık olmak için çalışacağız. İçinizden biri olarak şu anda sizlere hitap ediyorum. Biz uzaydan gelmedik gökten zembille de inmedik içinizden biri olarak çıktık sizinle beraber durmadık yürüdük. Unutmayın, cumhur güçlü olursa Cumhurbaşkanı da güçlü olur. Unutmayın, Cumhurbaşkanı'nın yanında olduğu bir büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri onlar da güçlü olur. 4,5 sene bu kardeşinizi Türkiye'nin Cumhurbaşkanı mı? Biz sadece şahsımıza oy verenlerin değil, unutmayın 82 milyonun Cumhurbaşkanıyız.

''KENTSEL DÖNÜŞÜM BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ''

Bugün Ankara'da İskitler'de maalesef bir metruk sayılabilecek binada çıkan yangında, 5 kardeşimiz yanarak öldü. Allah rahmet eylesin. 11 kardeşimiz ağır yaralı denilebilecek şekilde. Onlar da tedavide. Kardeşlerim işte maalesef metruk denilebilecek noktada çünkü orada bir değişim dönüşüm yapılıyor. Gelip orası boş bina diye oraya yerleşen bu vatandaşlarımız böyle bir durumla karşı karşıya kaldılar. Onun için bizim el ele vermemiz lazım. Onun için bizim verdiğimiz mesajları lütfen ne olur dikkate alın. Kentsel dönüşüm bizim için çok önemli. 40 yıldır hep yaptıklarımızla eserlerimizle konuştuk bugün de yarın da eserlerimizle konuşacağız.

''82 MİLYONUN HER BİR FERDİNİN HUZURU İÇİN GAYRET GÖSTERECEĞİZ''

Türkiye'nin, Türk milletinin Cumhurbaşkanı olarak büyük bir hassasiyetle yolumuza devam edeceğiz. Kimseyi ayırmayacak, kimseyi dışlamayacak, ebedi kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılarak 82 milyonun her bir ferdinin huzuru için gayret göstereceğiz.

''SON 17 YILDA İSTANBUL'A 255 KATRİLYON YATIRIM YAPTIK''

Son 17 yılda İstanbul'a 255 katrilyon yatırım yaptık. (CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu) Bir ara SSK'nın Genel Müdürlüğü'nü yaptı batırdı. Onlar paraları götürdüler. 2,5 milyar dolar borçla İstanbul Belediyesi'ni aldım. Fazla kalmadı artık bir yarınımız var. Bizim bu noktada yok kırgınmış dargınmış bunlara değil biz doğruyu anlatalım. Biz ikna ile değil tebliğ ile görevliyiz. Kalpleri döndürecek olan Allah'tır. Dönmüyor dönerse döner sen sadece anlat.''

