Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı ve partimizin anayasanın ilk 4 maddesi ile sorunu yok

Cumhur İttifakı ve partimizin anayasanın ilk 4 maddesi ile sorunu yok. İlk 4 madde üzerine yapılan tartışmaların da sürece katkı sağlamadığını ifade etmek istiyorum.

İSRAİL'İN LÜBNAN VE BM BARIŞ GÜCÜ'NE SALDIRILARI İsrail'in Lübnan'a başlattığı saldırılar endişelerimizin yerinde olduğunu gösterdi. Netanyahu kabinesinden yapılan açıklamalar, İsrail'in Lübnan'ı işgalle de yetinmeyeceğini gösteriyor. İsrail'in Barış Gücü'ne saldıracak kadar küstahlaşması konunun ciddiyeti için kafidir. Kendi personellerini dahi koruyamayan bir BM görüntüsü uluslararası sistem adına utanç ve kaygı vericidir. Güvenlik Konseyi'nin İsrail'i durdurmak için daha neyi beklediğini açıkçası biz de merak ediyoruz. Siyonist emeller peşinde koşan İsrail hükümeti, ABD ve Avrupa'nın desteğini aldığı sürece saldırılarını durdurmayacak. Refah Sınır Kapısı'nın İsrail güçleri tarafından işgaliyle birlikte Gazze'ye ulaştırılan yardım miktarında ciddi düşüş oldu. Kış gelmeden ihtiyaç sahibi Gazze halkına yardımlarımızı ulaştırmamızın gayretindeyiz. Lübnan'dan tahliyeler sürecek. Tahliyeleri sağlayan kurumları tebrik ediyorum.

SİYASETTE YUMUŞAMA İKLİMİ



Tüm bölgemizi kasıp kavuran bu kriz fırtınasından Türkiye'yi suhuletle çıkartmakta kararlıyız.



Sınırlarımızın hemen ötesinde her gün yeni bir çatışma patlak verirken siyaset kurumunun eski alışkanlıklarla yoluna devam etmesi mümkün değildir. Siyasette diyalog güçlenmeli. Müşterek paydaları olabildiğince büyütmeliyiz.



Türkiye'nin umutsuzluk girdabına sürüklenmesini bekleyenlerin gerilimi körüklemesine, 85 milyonun bin yıllık kardeşliğine gölge düşürmesine müsaade etmeyiz. Türkiye'yi kendi iç dinamikleri üzerinden köşeye kıstırarak denklem dışına atma girişimlerine rıza gösteremeyiz. Bölücü terör dahil Türkiye'ye ve Türk demokrasisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etme irademiz tamdır. Milletimizin hafızasında yer edinmiş kötü sahnelerin tekrar yaşanmasına müsaade etmeyiz ve etmeyeceğiz.



Türkiye, son zamanda siyasi yumuşama iklimine girdi. Milli meselelerde ortak paydada buluşma arayışları artmaya başladı. Bu adımları zehirmemeye yönelik girişimler çoğaldı.



Partisi tarafından istenmeyen adam ilan edilmiş kimi eski siyasetçilerin sağa sola sataşmasını asla iyi niyetli bulmuyoruz.



Birileri, kardeşlik eksenini sabote edecek hal ve hareketlere girişiyor. Uzatılan elin sıkıca tutulmak yerine kopartılmasına izin vermeyiz, kayıtsız da kalmayız. Bölgemizde bunca ateş varken, bu ateş ülkemiz sınırlarına yaklaşırken herkes aklını başına alsın. Yumaşama iklimi provokasyona göz yumacağız demek değil. Bölücü tehditleri bertaraf ederiz.

Cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için gereken düzenlemeleri mutlaka hayata geçireceğiz. Bugün de kabine üyelerine gerekli talimatları verdik.

Gıda kontrol ekipleri bu sene 990 bin denetim yaptı. Bunları artırarak devam ettireceğiz, vatandaşımızın sağlığının tehlikeye atılmasına göz yummayacağız.



Alanında yaptığı çalışmalarıyla 2024 yılı Nobel Ekonomi Ödülüne layık görülen ekonomist Daron Acemoğlu'nu tebrik ediyoruz."

