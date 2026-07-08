Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha güçlü bir NATO'nun temelini Ankara'da attık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , NATO zirvesinin kapanış konuşmasını yapıyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



"Zirveyi başarıyla tamamladık. İttifak içinde Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da atmış bulunuyoruz.

Çevremizde birçok kriz ve çatışma yaşandı. Terör başta olmak üzere tehditlere karşı mücadele ettik. Bugün savunma harcamaları, askeri yetenekler ve buna zemin oluşturan savunma sanayimiz bakımından birçok müttefike kıyasla hayli ilerdeyiz.

NATO'ya üye olmakla ittifaka yalnızca jeostratejik konumumuzu değil, 2 bin yıllık savaş sanatımızı da kazandırdık.

NATO zirvesinde müttefiklerin dayanışma ruhu açık biçimde tezahür etti. Trump'ın dostluğumuzun altını çizmesi anlamlıydı. Trump'a teşekkür ediyorum.

Zirveye tüm müttefikler lider düzeyinde iştirak etti. Bunu Türkiye 'ye duyulan güvenin ve diplomasimizin saygınlığının yeni bir ispatı olarak görüyoruz.

NATO'nun ikinci büyük kara ordusunu sevk ve idare ediyoruz. Türkiye olarak kendi savaş uçağını, kendi tankını, kendi gemilerini ender müttefiklerden biriyiz. Gözbebeğimiz olan TSK, milli güvenliğimize yönelik her türlü tehdidi engellemeye yönelik her türlü kudret ve kuvvete sahiptir.

On yıllardır NATO'nun güneydoğu kanadının güvenliği önemli ölçüde ülkemize emanet edilmiştir. NATO'nun misyonlarına en fazla katkı veren ülkelerden biriyiz. Adil külfet paylaşımında sorumluluğa hazırız.

AB'nin savunma alanındaki girişimleri NATO'yu tamamlayıcı olmalı. Gereksiz tekrarlara yol açmamalıdır.



Görüşmelerimizde Ukrayna'da 5. yılına giren savaşı ele aldık. Savaş artık bir kıyım makinesine dönüşmüştür. Ukrayna'da çözüm diplomaside. Tarafları Türkiye'de bir araya getirmeye hazırız.

Dünyanın beklentisi barışa fırsat tanınmasıdır. Bir tarafta barış umutları yeşermekteyken diğer tarafta Lübnan'a yönelik saldırılar halen durmuyor. Lübnan toprakları adım adım gaspediliyor. Gazze'de de işgal ve zulüm hız kesmeden sürüyor.

Bölgemizin yeni çatışmaya tahammülü yok. Hepimiz barışa, istikrara, huzura ihtiyaç duyuyoruz. "

NETANYAHU VE MİÇOTAKİS'İN F-35 AÇIKLAMALARI



F-35 satışı ile ilgili Netanyahu ve Miçotakis'in açıklamaları sorulan Erdoğan, "Netanyahu ve Miçotakis'in açıklamaların benim dünyamda yeri yok. Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Miçotakis'in yanlışa düşmemesi gerekirdi" dedi.

ÇELİK KUBBE PROJESİ

“Çelik Kubbe projesi aynı zamanda NATO2nun bulunduğumuz bölgelerdeki en güçlü bilek güreşidir. Bütün adımlarımızı attık, Çelik Kubbe'de de her geçen gün mesafe kaydediyoruz. Birilerin elinde farklı kubbeler varsa bizim de elimizde çelik kubbeler var.”