Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbeci Hafter bir kez daha gerçek yüzünü gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Başbakanı Sarrac bugün Beştepe'de görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan iki lider, Hafter'in darbeci tutumunun bir kez daha altını çizdi. Türkiye ve Libya arasında süren işbirliğinin devam edeceği ve Akdeniz'de işbirliği güçleneceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

''Bu ziyaret Türkiye ile Libya arasındaki işbirliğini gösteriyor. Libya'da son dönemde en çok desteği Türkiye verdi. Türkiye'nin en büyük önceliği Libya'da bir an önce huzurun oluşması.

''BEN HAFTER'E BOŞUNA 'DARBECİ' DEMİYORUM''

Altını çizerek söylüyorum. ''Darbeci Hafter'' Boşuna darbeci demiyorum. Hafter gerçek yüzünü göstermiştir. Hafter'i bir kenara koymak mümkün değil gibi yaklaşım gösteren devlet başkanları ve temsilcileri var. Darbeci Hafter'i destekleyerek Libya'yı kan ve gözyaşına boğanları tarih yargılayacaktır.

Hiçbir zaman Libya'nın geleceği ile ilgilenmeyen bir kişinin masaya oturacak bir temsili kabiliyeti olamaz. Darbeci Hafter'in kalleş saldırılarına rağmen Milli Mutabakat Hükümeti salgın konusunda gerekli tedbirleri aldı.

SONDAJ VE ARAMA İŞBİRLİĞİ

Doğu Akdeniz'deki doğal zenginliklerden faydalanmak üzere arama ve sondaj dahil iş birliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz. Deniz Yetki Alanları ile ilgili bugün Sarrac ile yeni bir mutabakat imzaladık. Arama ve sondaj gibi işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz.

''TÜRKİYE HER ZAMAN LİBYA'NIN YANINDA OLDU''

Libya Başbakanı Sarrac'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Bizim her zaman askerin despotizm tavrına karşı sert bir tutumumuz olmuştur. Bu konuda ben Türkiye'ye de teşekkür etmek isterim. Sizler her zaman yanımızda olduğunuz. Bu mücadelemizde asla adım atmayacağız. Hafter'in meşru davranmadığını da bilmekteyiz.

''HAFTER İLE MÜZAKERE OLMAYACAK''

Hiçbir zaman müzakere tanımayacağız. Masum insanları öldürenlerin alması gereken cezalar olacağını da belirtmek isterim.

Libya'nın yeniden imarı sürecinde Türk şirketlerini Libya’da görmek istiyoruz.