Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyeceğiz

"34 VATAN EVLADINI ŞEHİT VERDİK"



Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. sene-i devriyesindeyiz. Tek yürek hep bilek olan bir aradayız. Darbe girişiminin ilk anlarında itibaren bizim çağrımızı dahi beklemeden hainlere girenmek üzere meydanlara koşan herkese teşekkür ediyorum.



15 Temmuz gecesi milletin iradesinin şaha kalktığı gerçek bir kahramanlık hikayesi yazılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geliyor. Kalkışmanın başladığı yer olan köprüde darbeci alçaklar gece boyunca kan dökmeye, masumları katlemeye devam etti. Toplam 34 vatan evladını şehit verdik.



"DESTANSI MÜCADELE"



Darbecilerin kalleş yüzünü burada işledikleri cinayeti beraber gördük. Unutmuyoruz. Milletimizin çıplak elleriyle tanklara ve ölüm kusan silahlara karşı verdiği destansı mücadeleyi de büyük bir iftiyarla hatırlıyoruz.



Adını tarihe milletimizin kalbine altın harfler yazdıran şehitlerimizin anılarını yaşatacağız.



Bu millet istiklaline dokunan, iradesine pranga vurmaya kalkan her oyunu nasıl bozmuşsa bundan sonra da bozmaya devam edecektir. 15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri, 'tiyatro' diyenleri, utanmadan 'danışıklı dövüş' diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz.