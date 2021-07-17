Cumhurbaşkanı Erdoğan: Davamızda karamsarlığa yer yok

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Bizi yarı yolda bırakmayan Erzurum, geleneği bozmayarak 31 Mart'ta adeta sandıkları patlatmıştı. Her seçimde Palandöken Dağı gibi yanımızda duran kardeşlerim var. 31 Mart'ta iradesine sahip çıkan tüm Erzurum halkına şükranlarımı sunuyorum. AK Parti'nin siyasi başarısında en büyük pay sahibi, bu davaya gönül veren AK Parti'nin neferleridir. Sınırlarımız içinde terör örgütlerine nefes aldırmıyoruz.

''MİLLETLE İNATLAŞMAYIN'' MESAJI

Pazartesi günü KKTC'ye gideceğiz, Kurban Bayramı'nı Kıbrıs Türk halkı ile idrak edeceğiz. Yatırım bedeli 9,5 milyar lirayı bulan projeleri Erzurum'un istifadesine sunacağız. Bizim siyasetimizde milletle inatlaşmak, milleti hafife almak diye bir anlayış kesinlikle söz konusu değildir. Bir sabah gelecek inşallah kardan aydınlık. Davamızda karamsarlığa yer olmadığı gibi gevşemeye de yer yoktur.''