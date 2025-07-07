Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyeti ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşme sonrası DEM Parti'den yapılan açıklamada, karşılıklı iradenin devam ettiği vurgulandı.
Terörsüz Türkiye sürecinde silah bırakma aşamasının yeni haftada başlaması bekleniyor.
Kritik gelişme öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti'ni bugün Beştepe'de kabul etti.
Görüşmeye DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala katıldı.
GÖRÜŞME SONA ERDİ
Saat 15.00'de başlayan görüşme yaklaşık bir saat sürdü.
"KARŞILIKLI İRADE DEVAM EDİYOR"
Görüşme sonrası DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"Heyetimiz, sürecin geldiği yeni aşama ve bundan sonra yapılacaklar konusunda görüş ve önerilerini aktardı.
Görüşmede, sürecin ilerlemesi konusunda karşılıklı iradenin devam ettiği vurgulandı."
"TARİHİ BİR GÖRÜŞME"
Görüşme öncesi açıklama yapan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, "Tarihi bir görüşme bizim açımızdan. Süreç yeniş bir aşamaya giriyor" dedi.
"Bu yeni süreçte istişarelere ihtiyaç var" diyen Buldan, şunları söyledi:
"Heyet olarak biz de bu konuları konuşacağız. Çok büyük bir anlam biçiyoruz."
"GEREKLİKLERİ KONUŞACAĞIZ"
Heyette yer alan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ise "Süreci ve sonrasının gereklikleri konusunu konuşacağız." diye konuştu.
İLK GÖRÜŞME 10 NİSAN'DA YAPILMIŞTI
Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyeti ile ilk görüşmesini 10 Nisan'da yapmıştı. Bu ikinci görüşme oldu.
DEM HEYETİ İMRALI'YA GİTTİ
Öte yandan Sancar ve Buldan, Beştepe'deki görüşme öncesinde dün İmralı Adası'na gitti.
Avukat Özgür Faik Erol'un da yer aldığı heyet, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile bir araya geldi. DEM Parti İmralı Heyeti ile Öcalan görüşmesi 2,5 saat sürdü.
DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA
Görüşme sonrası DEM Parti'den yazılı açıklama yapıldı. Erdoğan'la görüşmenin tarihi nitelikte olduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
"Bugün heyet olarak İmralı Cezaevinde Sayın Abdullah Öcalan ile iki buçuk saat süren oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik.
Sayın Öcalan sağlık ve moral olarak gayet iyiydi. Görüşmemizde sürecin yeni bir aşamaya geçmekte olduğunu vurguladı. Atılacak yeni adımlarla birlikte sürecin gereklerini yerine getirme hususunda herkese, hepimize sorumluluklar düştüğünü ifade etti.
Heyet üyelerimizin Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştireceği görüşmeye büyük önem verdiğini belirterek, bu görüşmenin tarihi nitelikte olduğunu dile getirdi.
Benzer biçimde TBMM’de kurulacak olan komisyonun da barış ve çözüm yönünde büyük bir rol oynayacağını vurguladı.
Bu sürecin bütünlüklü olarak Türkiye’nin demokratikleşme sürecine yapacağı katkıya duyduğu umudun, güvenin ve inancın son derece güçlü olduğunu gördük.
Bugün Kürdistan Bölgesel Yönetimi topraklarında metan gazı zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden askerler olduğu bilgisini görüşme esnasında aldık. Bu olay Sayın Öcalan’da ve hepimizde derin bir üzüntü yaratmıştır. Bu vesileyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileklerimizi sunuyoruz."
SÜREÇ MİT TARAFINDAN YAKINDAN TAKİP EDİLECEK
Ayrıca gözler terör örgütü PKK'nın silah bırakacağı yeni haftaya çevrildi.
Terör örgütü silahlarını Kuzey Irak'ta bıracak. İki adres öne çıkıyor; Erbil ve Süleymaniye.
Ancak süreç içinde silah bırakılacak noktaların artabileceği ifade ediliyor.
Adım adım ilerleyecek silah teslim süreci, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yakından takip edilecek. Sürece ilişkin raporlar hazırlanacak.
Planlandığı gibi devam etmesi halinde, sonbahara kadar silah bırakma aşamasının tamamlanması planlanıyor.
Terör örgütünün silah bırakmasına ilişkin anlar basın mensupları tarafından da takip edilecek. DEM Parti'den de bazı gazeteciler ve STK temsilcilerine dikkat çekici bir davet yapıldı.
30'a yakın isim silah bırakma faaliyeti için Kuzey Irak'a davet edildi. DEM Parti organizasyonuyla götürülecek isimlere gönderilen davet yazısında faaliyetin gelecek hafta yapılacağı bilgisine yer verildi.
Kuzey Irak'ın hangi şehrinde yapılacağı ise belirtilmedi. Son anda bir değişiklik olmazsa silah bırakma faaliyeti basın mensuplarının katılımına açık olarak yapılacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Abdullah Öcalan
- Recep Tayyip Erdoğan
- Dem Parti