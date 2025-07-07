Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyeti ile görüştü

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Saat 15.00'de başlayan görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

"KARŞILIKLI İRADE DEVAM EDİYOR"

Görüşme sonrası DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Heyetimiz, sürecin geldiği yeni aşama ve bundan sonra yapılacaklar konusunda görüş ve önerilerini aktardı.

Görüşmede, sürecin ilerlemesi konusunda karşılıklı iradenin devam ettiği vurgulandı."

"TARİHİ BİR GÖRÜŞME"



Görüşme öncesi açıklama yapan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, "Tarihi bir görüşme bizim açımızdan. Süreç yeniş bir aşamaya giriyor" dedi.



"Bu yeni süreçte istişarelere ihtiyaç var" diyen Buldan, şunları söyledi:



"Heyet olarak biz de bu konuları konuşacağız. Çok büyük bir anlam biçiyoruz."



"GEREKLİKLERİ KONUŞACAĞIZ"



Heyette yer alan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ise "Süreci ve sonrasının gereklikleri konusunu konuşacağız." diye konuştu.

İLK GÖRÜŞME 10 NİSAN'DA YAPILMIŞTI

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyeti ile ilk görüşmesini 10 Nisan'da yapmıştı. Bu ikinci görüşme oldu.



DEM HEYETİ İMRALI'YA GİTTİ



Öte yandan Sancar ve Buldan, Beştepe'deki görüşme öncesinde dün İmralı Adası'na gitti.



Avukat Özgür Faik Erol'un da yer aldığı heyet, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile bir araya geldi. DEM Parti İmralı Heyeti ile Öcalan görüşmesi 2,5 saat sürdü.



DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA



Görüşme sonrası DEM Parti'den yazılı açıklama yapıldı. Erdoğan'la görüşmenin tarihi nitelikte olduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:



"Bugün heyet olarak İmralı Cezaevinde Sayın Abdullah Öcalan ile iki buçuk saat süren oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik.



Sayın Öcalan sağlık ve moral olarak gayet iyiydi. Görüşmemizde sürecin yeni bir aşamaya geçmekte olduğunu vurguladı. Atılacak yeni adımlarla birlikte sürecin gereklerini yerine getirme hususunda herkese, hepimize sorumluluklar düştüğünü ifade etti.



Heyet üyelerimizin Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştireceği görüşmeye büyük önem verdiğini belirterek, bu görüşmenin tarihi nitelikte olduğunu dile getirdi.



Benzer biçimde TBMM’de kurulacak olan komisyonun da barış ve çözüm yönünde büyük bir rol oynayacağını vurguladı.



Bu sürecin bütünlüklü olarak Türkiye’nin demokratikleşme sürecine yapacağı katkıya duyduğu umudun, güvenin ve inancın son derece güçlü olduğunu gördük.



Bugün Kürdistan Bölgesel Yönetimi topraklarında metan gazı zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden askerler olduğu bilgisini görüşme esnasında aldık. Bu olay Sayın Öcalan’da ve hepimizde derin bir üzüntü yaratmıştır. Bu vesileyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileklerimizi sunuyoruz."