Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyeti ile görüşüyor

GÖRÜŞME SONRASI YAZILI AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Beştepe 'deki görüşmeye kısa bir süre kala gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pervin Buldan, bu görüşmenin önemli ve kıymetli olduğunu belirterek, “Meclis'te oylanan yasanın hemen ertesinde belli konuları görüşmek üzere bir araya geleceğiz. Birkaç başlığımız var. Bu başlıkları daha sonra yapacağımız yazılı açıklamada ifade etmeye çalışırız.” demişti.

“UMARIM EN KISA ZAMANDA SONUCA ULAŞACAĞIZ”

Buldan sözlerine şunları eklemişti.:

“Görüşmede, bugün yaşananların, beklentilerin, olması gerekenlerin hepsinin olacağını ifade etmek isteriz. Belli bir aşamadan sonra önemli bir aşamaya geçildi. Yasanın Meclis'te oylanmasından sonra bu görüşmenin kıymetli bir görüşme olduğunu ifade etmek istiyoruz. Hızlı bir şekilde yol almayız. Süreç enfekte edilmemeli. Umarım en kısa zamanda sonuca ulaşırız."

“KURUMSAL VE HUKUKİ ZEMİNİN İLK ADIMI KURULLARIN OLUŞMASI”

Mithat Sancar da barışın uzun ve zoru bir süreç olduğuna vurgu yaparak sözlerine şunları eklemişti:

“Bu yolu sağlam yürümek için hukuka ihtiyacımız var. Tarihi bir mutabakatla kabul edilen yasa barış umudunun ilk temel taşı oldu. Bu ilk önemli adımın uygulanması gerekiyor. Bunları değerlendireceğiz. Görüş alışverişinde bulunacağız. Bizim fikirlerimiz, önerilerimiz var. Çıkan yasa kurumsallaşmanın temel unsurlarını düzenliyor. Bunların da hızla devreye girmesi gerektiği açık.”

SON GÖRÜŞME 11 ŞUBAT'TAYDI

İmralı Heyeti ile Erdoğan, son olarak 11 Şubat 2026'da bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından İmralı Heyeti tarafından yapılan açıklamada, terörsüz Türkiye sürecinin sürdürülmesine yönelik ortak iradenin teyit edildiği belirtilirken, demokratikleşme ve özgürlükler başlıklarını da içeren yasal düzenlemelerin “gecikmeden ve en geniş uzlaşıyla” çıkarılmasının önemine vurgu yapılmıştı.