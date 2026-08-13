Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Beştepe 'de bir araya gelecek.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecek.

Beştepe'deki görüşme kamuoyunda “ çerçeve yasa ” olarak da bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un, Meclis'te rekor oyla yasalaşmasının ardından ilk olacak.

SON GÖRÜŞME 11 ŞUBAT'TAYDI

İmralı Heyeti ile Erdoğan, son olarak 11 Şubat 2026'da bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından İmralı Heyeti tarafından yapılan açıklamada, terörsüz Türkiye sürecinin sürdürülmesine yönelik ortak iradenin teyit edildiği belirtilirken, demokratikleşme ve özgürlükler başlıklarını da içeren yasal düzenlemelerin “gecikmeden ve en geniş uzlaşıyla” çıkarılmasının önemine vurgu yapılmıştı.