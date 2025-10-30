Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti Heyeti'ni kabul etti

"TARİHİ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"



TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Buldan görüşme öncesi partilerinin Genel Merkez binasında açıklamalarda bulundu. Buldan, gerçekleştirilecek olan görüşmenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanıyla sürecin başından beri üçüncü görüşmeyi gerçekleştireceğiz. Hepimiz, tarihi bir dönemden geçtiğimizin farkındayız. Dolayısıyla, bugünkü görüşme çok önemli ve anlamlı. Sürecin geldiği aşamaları, süreçte yaşanan sıkıntıları ve atılması gereken adımları istişare etmek, görüş alışverişinde bulunmak üzere Cumhurbaşkanıyla bir araya geleceğiz. Muhtemelen onlardan Efkan Ala ve İbrahim Kalın da görüşmeye katılacaklar. Yaklaşık bir saatlik bir görüşme olacağını tahmin ediyoruz. Daha sonrası yazılı bir açıklamayla yapılan görüşmeye dair görüşlerimizi paylaşacağız" ifadelerini kullandı.



"HAYIRLI SONUÇLAR DOĞURACAK"



DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Sancar ise iyi bir görüşme gerçekleşeceğine inandıklarını belirterek, "Bugünkü görüşme gerçekten önemli. Esas gündemimiz sürecin bugüne kadarki seyri, geldiği aşama ve bundan sonra yapılması gerekenlerdir. Bu konularda fikirlerimizi, önerilerimizi, değerlendirmelerimizi Cumhurbaşkanına sunacağız. Elbette kendilerinin de bu konuda değerlendirmelerini dinleyeceğiz. İyi bir görüşme ve hayırlı sonuçlar doğuracak bir buluşma olacağına inanıyoruz" dedi.