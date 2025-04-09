Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti: Görüşme sonrası ilk açıklama

Pervin Buldan'dan da görüşmeye ilişkin benzer bir açıklama geldi. NTV'ye konuşan Buldan, "Çok çok verimli bir görüşme oldu. Süreç güzel sürüyor." ifadelerini kullandı.

Görüşme sonrası açıklama yapan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, "Çok pozitif bir görüşme oldu. Çok daha umutluyuz." dedi.

"GAYET KORUNAKLI DAVRANDIK, BUNUN İÇİN MİNNETTARIZ"



Önder ve Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleşen görüşme öncesinde Meclis'te gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşmenin önemine dikkat çeken Pervin Buldan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, nelerin yapılması gerektiğine dair bize görüşlerini ifade edecek. Biz de kendisini bilgilendireceğiz. Türkiye'ye hayırlı olsun." dedi.

Sırrı Süreyya Önder ise "Biz bugüne kadar süreci büyük bir irade ve kararlılıkla bu noktaya getirdik, gayet korunaklı davrandık, herkes de böyle davrandı. Bunun için de minnettarız bütün ülkeye." diye konuştu.