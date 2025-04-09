Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti: Görüşme sonrası ilk açıklama
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşmede MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve DEM Parti heyetinden Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan yer aldı. Önder ve Buldan görüşmenin olumlu geçtiğini açıkladı.
Ankara'da bugün önemli bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 yıl sonra DEM Parti heyetini kabul etti.
Beştepe'de gerçekleşen görüşmeye MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan katıldı.
Saat 13.30'da başlayan görüşme, 1 saat 25 dakika sürdü.
ERDOĞAN-DEM PARTİ GÖRÜŞMESİ SONRASI İLK AÇIKLAMA
Görüşme sonrası açıklama yapan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, "Çok pozitif bir görüşme oldu. Çok daha umutluyuz." dedi.
Pervin Buldan'dan da görüşmeye ilişkin benzer bir açıklama geldi. NTV'ye konuşan Buldan, "Çok çok verimli bir görüşme oldu. Süreç güzel sürüyor." ifadelerini kullandı.
DEM Parti'den görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.
"GAYET KORUNAKLI DAVRANDIK, BUNUN İÇİN MİNNETTARIZ"
Önder ve Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleşen görüşme öncesinde Meclis'te gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşmenin önemine dikkat çeken Pervin Buldan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, nelerin yapılması gerektiğine dair bize görüşlerini ifade edecek. Biz de kendisini bilgilendireceğiz. Türkiye'ye hayırlı olsun." dedi.
Sırrı Süreyya Önder ise "Biz bugüne kadar süreci büyük bir irade ve kararlılıkla bu noktaya getirdik, gayet korunaklı davrandık, herkes de böyle davrandı. Bunun için de minnettarız bütün ülkeye." diye konuştu.
GÖZLER NİSAN AYI SONUNA ÇEVRİLDİ
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, görüşme öncesinde NTV yayınında yaptığı açıklamada nisan ayına dikkat çekmişti.
Terörsüz Türkiye sürecinin öngörüldüğü biçimde ilerlediğini söyleyen Efkan Ala, terör örgütünün bütün unsurlarıyla kendisini feshetmesi konusunda nisan sonu önemli bir adım görmeyi beklediklerini ifade etti.
SİYASİ PARTİ TURU
DEM Parti İmralı heyeti bugüne kadar, iki kez siyasi parti turu yaptı. O turlar kapsamında AK Parti Meclis yönetimi ve Genel Başkan Yardımcıları ile görüşüldü.
Heyetin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme sonrası 4'üncü kez İmralı'ya gitmesi de bekleniyor.
PKK'YA FESİH ÇAĞRISI
Gözler bir yandan da İmralı'nın "Kendinizi feshedin" çağrısı sonrasında terör örgütünün kongreyi ne zaman toplayacağında.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, o kongre için 4 Mayıs tarihini işaret edip "Teklifimiz, Muş'un Malazgirt ilçesinde PKK'nın kongresini toplayarak fesih tartışmalarına son noktayı koyması ve bu işi bitirmesidir." demişti.
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