Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Türk bayrağını denizlerimizle birlikte dünyanın farklı bölgelerinde gururla dalgalandıran tüm denizcilerimizin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı tebrik ediyor, Türk denizciliğine katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum."