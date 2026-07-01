Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı
01.07.2026 14:37
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:
"Türk bayrağını denizlerimizle birlikte dünyanın farklı bölgelerinde gururla dalgalandıran tüm denizcilerimizin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı tebrik ediyor, Türk denizciliğine katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum."