Cumhurbaşkanı Erdoğan: Denizler mülteci mezarlığı oldu

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Paris İklim Anlaşması'na büyük katkı sağlayan bir ülkeyiz. Gezegenin sorunlarını ele aldık.

Denizler mülteci mezarlığı oldu. Yerinden edilenlerin ülkelerine dönüşleri sağlanmalı.

6 ay önce asrın felaketini yaşayan bir ülke olarak Fas'a yardıma hazırız.

Onca retoriğe rağmen insan hayatının giderek değersizleştiği, bir dünyada kendimizi güvende hissedemeyiz.

"RUSYA'NIN DIŞLANDIĞI BİR ÇÖZÜM GERÇEK DIŞIDIR"

Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için yoğun çalışma sürdürüyoruz. Karadeniz Tahıl Koridoru sayesinde 33 bin ton tahıl piyasaya ulaştı. Hafta sonu Sayın Putin'in daveti üzerine Soçi'ye yaptığım ziyarette bu meseleyi enine boyuna konuştuk.

Rusya'nın dışlandığı bir çözüm gerçek dışıdır. Karadeniz'de gerilimi arttıracak herhangi bir adımdan kaçınılması gerektiğini düşünüyoruz. Gerek Rusya, gerek Ukrayna, gerek Birleşmiş Milletler ile temaslarımızı sürdüreceğiz.

Rusya ve Katar ile 1 milyon ton tahılı ulaştıracağız.

Afrika Birliği'nin G20 üyeliğinin hayırlı olmasını diliyoruz.

Kimi ülkelerin İslamofobi karşısında önlemler aldığını görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları G20 bildirgesinde kınadık.

Ziyaretim çerçevesinde Hindistan Başbakanı Modi ile bir görüşmemiz oldu. Güney Asya'daki en büyük ticaret ortağımız ile işbirliği konusunda mutabık kaldık."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...