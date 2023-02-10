Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremzedelere 1 yıl kira yardımı yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 ili vuran depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'da.

Stadyuma kurulan çadır kenti ziyaret eden Erdoğan, burada vatandaşları dinledi. Erdoğan'ın sonrasında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"Pazartesi günü ardı ardına yaşanan depremlerle maalesef çok büyük kayıplarımız oldu. Öncelikle 10 ilimizde ciddi yıkımlar oldu. Tabii önceki gün depremin merkezi olan Kahramanmaraş ve Hatay ile Adana illerimizi ziyaret ederek durum tespiti yaptık. Dün de Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'teydim. Şimdi Adıyaman'dayız. Buradan birazdan Malatya'ya hareket edeceğiz.

"KELİMELER KİFAYETSİZ"

Yaşadığımız acıyı tarif etmekte kelimelerin kifayetsiz kaldığını biliyorum. 10 ilimizde hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 991'e yükseldi. Kurtarılanlar ise 75 bin 523'e ulaştı. 76 binin üzerinde vatandaşımız talepleri üzerine ülkemizin diğer illerine gönderildi. Adıyaman'da 1944 binada 3 bin 225 vatandaşımız vefat etti. Bu tür afetlerde vefat edenlerin makamı şehadettir, şehitliktir. İnşallah bu binaların hepsini 1 yıl içinde yetiştirmekte kararımız var. Gerekli talimatları verdik.

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"DEPREMİN ETKİSİ 500 KİLOMETRELİK BİR ALANI ETKİLEDİ"



Devletimiz deprem anından itibaren kurumları, teçhizatı ile alanda olmuştur. Depremin yıkım etkisi 10 ilimize ve 500 kilometrelik bir alana yayıldığı için işimiz çok zor oldu. Organizasyonu yapacak kamu görevlilerinin çoğunun ailesi ya da kendilerinin yıkım altında olması da etkilendi. Kış yaşanıyor olması da bir diğer engel olarak karşımıza çıktı. Yolların bir kısmı, depremin yol açtığı yıkımlar ve kış şartları ile dışardan gelen araçlar nedeniyle trafik yüküne maruz kaldı. Bunlara rağmen devletimizin tüm imkanlarını bölgeye yönlendirdik. Afet bölgesi ve OHAL kararı aldık.



"BAZI KENDİNİ BİLMEZLER SOYGUN YAPIYOR"



Bununla bazı kendini bilmezler soygun yapıyorlar. marketleri soyuyorlar. İş yerlerine saldırıyorlar. OHAL ile devlet bu konudaki yetkileri eline almış ve bundan sonraki süreçte bu suiistimalleri yapanlar yakalandığında gerekli müeyyideler uygulanacaktır. Bazı eksiklikler yaşandı. Ama devletimiz ve milletimiz depremzedelerin yardımına koşmuştur. Her zaman önceliğimiz insan olmuştur, can olmuştur. İstismara fırsat vermeyeceğimiz ve samimiyetimiz kimse tarafından sorgulanamaz.



"İSTEDİĞİMİZ HIZA ULAŞAMADIK"



Tüm resmi ve sivil arama kurtarma ekipleriyle ve dünyadan gelen ekiplerle çalışmalar sürüyor. 94 ülkeden gelen yardım teklifleri çerçevesinde ekipler ülkemize gelmeyi sürdürüyor. Yıkım öylesine büyük alanda öylesine çok binayı etkiledi ki, 140 binden fazla kişiyle dünyanın belki de en büyük arama kurtarma ekibini toplamamıza rağmen müdahaleleri gerekli hıza ulaştıramadığımız gerçektir. Hangi görüşten olursa olsun sivil toplum kuruluşlarımızla, dünyadan dostlarımızla depremzedelerin yanında olmak için gayret gösterdik. Kilis'te arama kurtarma çalışmaları tamamlandı, enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.

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1 YIL KİRA YARDIMI



Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımızın da kira bedelini ödeyerek konutlarda yaşamalarını sağlayacağız. İster Adıyaman'da ister farklı illerde 1 yıl itibariyle benim vatandaşlarım kalabilecek. Bu arada biz buradaki konutları inşa etmiş olacağız. Gençlerimizin yardım için nasıl çırpındığına şahidiz. Artçı sarsıntılara ve evine girememesine rağmen milletimizin de metanetine şahidiz. Allah milletimden razı olsun. Bu millet belaları ve felaketleri çok yaşadı. Şimdiden hazırlıklara başladık. Rezerv alanlarının tespit edilerek süratle inşaatların başlatılmasını enkazların kaldırılması talimatını verdik. Tabii değişik yerlerden otellerde iskan talepleri var. Vatandaşlarımız yerleşmek isterse kendilerini iskan edebiliriz.



THY'YE ÜCRETSİZ SEFER TALİMATI



THY, ücretsiz olarak gideni de geleni de getirmek durumundadır, bunların da gerekli talimatı kendilerine verilmiştir.



İSTİSMAR UYARISI



Ben halkımdan, tüm vatandaşlarımdan bu işin istismarını yapan hangi kurum ve kuruluş olursa olsun, hangi siyasi olursa olsun lütfen bunlara inanmayın. Böyle bir zamanda, birlik ve beraberliğin olması gereken böyle bir zamanda bunu istismar edenlere prim vermeyin.



"AFAD İLE İRTİBARA GEÇMEDEN YARDIM YOLLAMAYIN"



Bu tür soysuzlara da gerekli cevap verilecektir. Şu anda ülkemizin dört bir yanından deprem bölgesine yardım malzemeleri yağıyor. Deprem bölgesindeki yardımların belirli bir plan içinde toplanması ve dağıtılması gerekiyor. Aksi halde verilen emekler heba olur. AFAD veya bölgede yardım faaliyeti yürüten Kızılay başta olmak üzere diğer kurumlarla irtibata geçmeden lütfen rastgele yardım toplayıp yola çıkarmayın.

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Bölgede en büyük problem dışardan gelen araçların oluşturduğu trafiktir. Önümüzdeki günler, haftalar ve aylar boyunca sürecek ihtiyaçların planlı bir yardım faaliyetiyle karşılanması çok önemli. Nakdi yardımların AFAD üzerinden yapılması, istismarları ve tereddütleri ortadan kaldıracak bir yöntemdir. İş dünyamızdan, esnafımıza her kesimden insanımızın AFAD hesaplarına yaptıkları yardımların her kuruşu, deprem bölgesindeki faaliyetler için harcanmaktadır.



Gönlü zengin herkesin kendi imkanınca yapacağı yardımla devletin yanında yer alacağından şüphe duymuyorum. Daha önceki deprem ve yangınlarda, sellerde diğer afetlerde nasıl yaraları sardıysak burada da aynısını yapmaya muktediriz. AFAD acil yardım ödeneğinden az önce ifade ettiğim destekleri vereceğiz.



"SİYASİ YAĞMAYA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"



Hane başına taşınma yardımıyla birlikte 15'er bin lira vermenin hazırlığını yapıyoruz. Kira yardımını özellikle yapacağız. Bu yardımları giderek yaygınlaştıracağız. Bu imtihanın da üzerinden geleceğimize inanıyorum. Ülkenin yeniden ayağa kalkmasını sağlayacak planı hazırlıyoruz. Bu acıyı siyasi yağmaya dönüştürmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz."

ADIYAMAN'DAN MALATYA'YA GEÇECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adıyaman'ın ardından Malatya'yı da ziyaret etmesi bekleniyor. Kahramanmaraş ve Pazarcık ilçesi, Hatay ve İskenderun ilçesi ile Adana'da önceki gün deprem sonrası çalışmalarla ilgili bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'deki afetzedelerle de bir araya gelmişti.