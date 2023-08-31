Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesindeki balıkçılarımıza 3 bin 500 lira ile 60 bin lira arasında destek verilecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Poyrazköy'de 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılışında konuştu.
Su ürünleri av sezonunun açılışı vesilesiyle bir arada olduklarını anımsatan Erdoğan, 4,5 aylık hasretin sona erdiğini, Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi'nde gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapacak balıkçıların ağlarının mavi sularla buluştuğunu dile getirdi.
Bu gece başlayan balıkçılık sezonunun bereketli geçmesini dileyen Erdoğan, "Vira Bismillah" diyerek denizlere açılacak balıkçıların ağlarının hep dolu çıkmasını Allah'tan niyaz ettiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, balıkçılık sektörünün yaklaşık 250 bin vatandaşa istihdam sağladığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Rızkını denizden kazanan kardeşlerimizin ekonomimize yaptıkları katkıları takdirle karşılıyoruz. Balıkçılık sektörüne sağladığımız destekleri en iyi sizler biliyorsunuz. Balıkçılarımızın maliyetlerini düşürmek için 2004'ten itibaren ÖTV'siz yakıt veriyoruz. Bugüne kadar toplamda 15,6 milyar lira ÖTV'siz yakıt desteğinde bulunduk. Su ürünleri avcılarına ve üreticilerine Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri vasıtasıyla indirimli kredi sağlıyoruz. Sektörümüzü 2002'den beri toplam 23,2 milyar liralık sübvansiyonlu krediyle destekledik. Küçük ölçekli kıyı balıkçılarımızı da unutmadık, unutmuyoruz. 12 metreden küçük gemisi olan 14 binden fazla kıyı balıkçımıza da sahip çıkıyoruz. Bugüne kadar 313 milyon lira kıyı balıkçımıza ödeme yaptık."
DEPREM BÖLGESİNDEKİ BALIKÇILARA MÜJDE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asrın Felaketi" 6 Şubat depremlerinden sonra depremzede balıkçıları kaderlerine terk etmediklerinin altını çizdi.
Deprem bölgesinde balıkçılık yapan vatandaşlarla ilgili bir müjdeyi de bu akşam paylaşmak istediğini dile getiren Erdoğan, "Deprem bölgesindeki gelir kaybı yaşayan balıkçılarımıza destek veriyoruz. Yarın itibarıyla gemi başına 3 bin 500 ila 60 bin lira arasında desteği depremzede balıkçılarımızın hesaplarına yatırıyoruz. Ayrıca afet bölgesi ilan edilen illerde su ürünleri yetiştiricilerimizin zayi olan balık yumurtaları, yavru, porsiyonluk ve anaç balıkları için 2 ay içerisinde destekleme ödemelerini gerçekleştireceğiz. Her iki desteğimizin de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, üç tarafı denizlerle çevrili, iklim ve coğrafya bakımından dünyanın en güzel ülkelerinden biri olduğunu vurgulayarak, Allah'ın Türkiye'ye bahşettiği bu imkanı değerlendirmenin gayretinde olduklarının altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deniz ve su ürünlerinde her yıl ölçek ve hedef büyüterek yola devam ettiklerini söyledi.
Su ürünleri ihracatında 2023 hedeflerinin 1 milyar dolar olduğunu, 4 yıl önce bu rakama ulaşmayı başardıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Geçen yıl 100'den fazla ülkeye ihracat yapan sektörümüz 1,7 milyar doları ülke ekonomisine kazandırdı. Hedefimiz bu yıl bir rekor daha kırmaktır. Karadeniz'de büyütülen ve ithal somona alternatif olan Türk somonu ile Ege ve Akdeniz'de yetiştirilen levrek ve çipurayı dünyada marka haline getirdik. Yeni pazara girmesine rağmen Türk somonu çok ciddi talep gördü. Geçen yıl 312 milyon dolar olan Türk somonu ihracatını inşallah bu sene 400 milyon dolara ulaştıracağız. Artık balıkçılarımız dünyaya açılıyor. Başta Moritanya olmak üzere Afrika ülkelerinde 50 balıkçı gemimiz, binden fazla tayfa ile avcılık yapıyor. Balıkçılarımız bu şekilde ülkemiz denizlerinde yıllık olarak avladıkları balık miktarının iki katı, yani yaklaşık 600 bin ton balığı okyanuslarda avlıyor. Balıkçılarımız, kurdukları balık işleme tesisleriyle hem yerel halka istihdam sağlıyorlar hem de ülkemize milyonlarca dolar döviz kazandırıyorlar. Yurt dışındaki faaliyetleriyle kazan-kazan anlayışımızı en güzel şekilde temsil eden balıkçılarımızı tebrik ediyorum."
"DENİZLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK HEPİMİZİN GÖREVİDİR"
Her yaştan insan için balığın yeri doldurulamaz bir besin kaynağı olduğunu vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Denizlerde sürdürülebilirliği sağlamak hepimizin görevidir. Tabiat hatayı ve ihmalkar davranmayı asla affetmez. Biz denizlerimize ne kadar sahip çıkarsak, denizlerimiz de bize sahip çıkar. Denizlerimize ne kadar ihtimam gösterirsek, denizlerimiz de balığıyla ve diğer ürünleriyle bizlere hizmet eder. Ekim 2022'de Marmara Denizi'nde görülen müsilaj, bizlere bu meselenin savsaklanmaması gerektiğini çok açık ve net göstermiştir. Müsilaj sıkıntısının baş göstermesiyle av araçları kullanılamaz hale gelmiş ve balıkçılarımız Marmara'da hatırlayın, av yapamamıştır."
Müsilaja karşı hemen harekete geçtiklerini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:
"Müsilajın süratle temizlenmesini sağladık. Bakanlıklar, üniversiteler, belediyeler ve ilgili kurumlar ile çok yönlü çalışmalar başlattık. O dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesini maalesef kayıp verdik, bulamadık. Marmara Denizi'nin yüzeyindeki müsilajı kısa süre içerisinde yine biz temizledik, tıpkı Haliç'i temizlediğimiz gibi. Şimdi Haliç ne halde görüyorsunuz. Ayrıca Meclis'imizde Müsilaj Araştırma Komisyonu kurduk. Bir daha müsilaj oluşmaması için el birliğiyle çalışıyoruz. Bugüne kadar Marmara Denizi'nden avlanılan balıklarda müsilajla ilgili insan tüketimine risk oluşturacak bir veriye ulaşılmadı. Kontrol ve analizlerimiz aralıksız bir şekilde devam ediyor."
"SEKTÖRÜN SIKINTILARINA ÇÖZÜM YOLLARINI GELİŞTİRECEĞİZ"
Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir bir şekilde balık tüketmesi için denetimleri daha da artıracaklarını, balıkçılık ve su ürünleri sektöründeki sorunlara çözüm bulmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun da çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Erdoğan, "Hükümet ve Meclis el ele vererek, balıkçılarımızın tavsiyeleriyle sektörün sıkıntılarına çözüm yollarını geliştireceğiz." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını tamamlamak üzereyken, dinleyicilerin konuşmaya devam etmesi yönündeki talepleri üzerine, "Ama hemşehrilerim bana şimdi sarma hazırladılar, muhlama hazırladılar. Onları yemeyecek miyiz?" diye karşılık verdi.
Erdoğan, "4,5 aylık aradan sonra yeniden açılışını yaptığımız balıkçılık sezonumuzun hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Beykoz Belediyemize teşekkür ediyorum. Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgarınız kolayına, bahtınız açık olsun. Kalın sağlıcakla diyorum." sözleriyle konuşmasını tamamladı.
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