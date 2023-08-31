Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesindeki balıkçılarımıza 3 bin 500 lira ile 60 bin lira arasında destek verilecek

DEPREM BÖLGESİNDEKİ BALIKÇILARA MÜJDE



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asrın Felaketi" 6 Şubat depremlerinden sonra depremzede balıkçıları kaderlerine terk etmediklerinin altını çizdi.



Deprem bölgesinde balıkçılık yapan vatandaşlarla ilgili bir müjdeyi de bu akşam paylaşmak istediğini dile getiren Erdoğan, "Deprem bölgesindeki gelir kaybı yaşayan balıkçılarımıza destek veriyoruz. Yarın itibarıyla gemi başına 3 bin 500 ila 60 bin lira arasında desteği depremzede balıkçılarımızın hesaplarına yatırıyoruz. Ayrıca afet bölgesi ilan edilen illerde su ürünleri yetiştiricilerimizin zayi olan balık yumurtaları, yavru, porsiyonluk ve anaç balıkları için 2 ay içerisinde destekleme ödemelerini gerçekleştireceğiz. Her iki desteğimizin de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, üç tarafı denizlerle çevrili, iklim ve coğrafya bakımından dünyanın en güzel ülkelerinden biri olduğunu vurgulayarak, Allah'ın Türkiye'ye bahşettiği bu imkanı değerlendirmenin gayretinde olduklarının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deniz ve su ürünlerinde her yıl ölçek ve hedef büyüterek yola devam ettiklerini söyledi.

Su ürünleri ihracatında 2023 hedeflerinin 1 milyar dolar olduğunu, 4 yıl önce bu rakama ulaşmayı başardıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:



"Geçen yıl 100'den fazla ülkeye ihracat yapan sektörümüz 1,7 milyar doları ülke ekonomisine kazandırdı. Hedefimiz bu yıl bir rekor daha kırmaktır. Karadeniz'de büyütülen ve ithal somona alternatif olan Türk somonu ile Ege ve Akdeniz'de yetiştirilen levrek ve çipurayı dünyada marka haline getirdik. Yeni pazara girmesine rağmen Türk somonu çok ciddi talep gördü. Geçen yıl 312 milyon dolar olan Türk somonu ihracatını inşallah bu sene 400 milyon dolara ulaştıracağız. Artık balıkçılarımız dünyaya açılıyor. Başta Moritanya olmak üzere Afrika ülkelerinde 50 balıkçı gemimiz, binden fazla tayfa ile avcılık yapıyor. Balıkçılarımız bu şekilde ülkemiz denizlerinde yıllık olarak avladıkları balık miktarının iki katı, yani yaklaşık 600 bin ton balığı okyanuslarda avlıyor. Balıkçılarımız, kurdukları balık işleme tesisleriyle hem yerel halka istihdam sağlıyorlar hem de ülkemize milyonlarca dolar döviz kazandırıyorlar. Yurt dışındaki faaliyetleriyle kazan-kazan anlayışımızı en güzel şekilde temsil eden balıkçılarımızı tebrik ediyorum."



"DENİZLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK HEPİMİZİN GÖREVİDİR"



Her yaştan insan için balığın yeri doldurulamaz bir besin kaynağı olduğunu vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Denizlerde sürdürülebilirliği sağlamak hepimizin görevidir. Tabiat hatayı ve ihmalkar davranmayı asla affetmez. Biz denizlerimize ne kadar sahip çıkarsak, denizlerimiz de bize sahip çıkar. Denizlerimize ne kadar ihtimam gösterirsek, denizlerimiz de balığıyla ve diğer ürünleriyle bizlere hizmet eder. Ekim 2022'de Marmara Denizi'nde görülen müsilaj, bizlere bu meselenin savsaklanmaması gerektiğini çok açık ve net göstermiştir. Müsilaj sıkıntısının baş göstermesiyle av araçları kullanılamaz hale gelmiş ve balıkçılarımız Marmara'da hatırlayın, av yapamamıştır."