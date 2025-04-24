Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem günlük siyasete alet edilemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA İstanbul Temsilciliği açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin olimpiyatlar dahil her türlü uluslararası spor etkinliğinin altından kalkacak kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın gündeminde dün İstanbul'da art arda meydana gelen depremler de vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"63 YILDIR UEFA İLE KOORDİNASYON İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ"

"Türkiye Futbol Federasyonumuz (TFF) 1962 yılından beri UEFA'ya tam üye. Tam 63 yıldır UEFA ile yakın koordinasyon içinde beraberce çalışıyoruz. Türkiye olarak olimpiyatlar dahil her türlü uluslararası spor etkinliğinin altından kalkacak kapasiteye ziyadesiyle sahibiz. Sporu etkileyen altyapı eksikliklerimizi de hızla tamamladık.

İSTANBUL'DAKİ DEPREMLER

Dün meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletitriyorum. Can kaybımızın olmaması en büyük teselli kaynağımızdır. Önümüzdeki kabine toplantısında konuyu enine boyuna değerlendirecek gerekli açıklamayı yapacağız. Deprem gibi hepimizi etkileyen konuları günlük siyasetin polemiklerine alet edilmesi asla tasvip etmiyoruz. Biz böyle hassas zamanlada hiç kimse ile tartışmaya girmek istemiyoruz. Selden kütük kapma yarışınmda olan fırsatçıları vicdana davet ediyoruz. Bugünler siyaset yapma değil bir olma dayanışma milletçe kardeşliğimizi hatırlama dönemleridir. Tüm enerjimzii yapı stokumuzu bir an evvel yenilemeye harcamalıyız. Kentsel dönüşüm projelerini süratle hayata geçirmeye odaklanmalıyız."