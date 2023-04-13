Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizi en güzel haliyle yeniden ayağa kaldıracağız

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla depremden etkilenen 11 ilde çalışmalar hızlı bir şekilde başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Deprem Konutları Temel Atma ve 1442 Konut, 250 Köy Evi ile 47 Dükkanın Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Biz asla bu depremi unutmadık. Depremde kaybettiğimiz canları unutmadık. Deprem yıkıntıları altında kalan hayalleri unutmadık."

"Ölenleri geri getiremeyiz ama onun dışındaki tüm kayıpları telafi etmekte kararlıyız. Şehirlerimizi en güzel haliyle yeniden ayağa kaldıracağız. Çünkü biz bu ülkeyi aşkla seviyoruz. Biz Malatya'ya sevdalıyız. Türkiye'ye sevdalıyız."

"Bu Malatya Persilvanya'daki FETÖ'cülere gülücük dağıtanlara yar olur mu? "

"Amacımız 650 bin kalıcı konut yaparak şehirlerimizi normal hayata döndürmek"

"Malatya'daki hak sahipleri için 70 bin konut ve 25 bin 300 köy evi inşa etmeyi planladık."

"Köy evlerinin bir kısmını Ramazan Bayramı'nda teslim edeceğiz"

"İlk etapta küçük sanayi sitelerinde 6 bin iş yeri yaparak esnaf ve sanatkarlarımıza vereceğiz."