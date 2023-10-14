Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem konutlarının teslimine başlayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık' ana temasıyla Kahramanmaraş'ta düzenlenen EXPO 2023'e video mesaj gönderdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan video mesajında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören şehirleri ticari, ekonomik ve sosyal hayatıyla da yeniden ayağa kaldırmayı hedeflediklerini vurguladı.



EXPO 2023'ün hayırlı olmasını dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

"6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyor, geride bıraktıklarına sabır niyaz ediyorum. Asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını hızla sarıyoruz. Sizlere söz verdiğimiz gibi inşallah önümüzdeki aylardan itibaren deprem konutlarının hak sahiplerine teslimine başlayacağız. Deprem bölgesinde ilk bir sene içerisinde 319 bin olmak üzere toplamda 680 bin konut ve 170 bin ticari alandan oluşan 850 bin bağımsız bölümün inşasını tamamlamayı planlıyoruz. Depremlerde ağır hasar gören şehirlerimizi sadece binalarıyla değil, ticari, ekonomik ve sosyal hayatıyla da yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyoruz."

"EXPO'NUN CİDDİ KATKILARI OLACAĞINA İNANIYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık ana temasıyla tertiplenen EXPO 2023 bu çabalarımızın bir parçasını oluşturuyor. Sergi alanı içerisinde kendi şehirlerimizle birlikte 30'dan fazla uluslararası katılımcı ülke bahçesi yer alıyor. EXPO döneminde Kahramanmaraş'ta yerli yabancı binlerce misafiri ağırlama imkanı bulacağız. Cumhuriyet tarihi boyunca bu bölgede gerçekleştirilen en önemli uluslararası etkinlik olan EXPO 2023'ün şehrimizin ekonomik, kültürel, ticari ve sosyal hayatına ciddi katkıları olacağına inanıyorum.

Bu önemli organizasyonun icrasında emeği, katkısı ve desteği olan tüm kurumlarımızı ve belediyelerimizi tebrik ediyorum. Dünyanın 30'u aşkın ülkesinden Türkiye'yi ve Kahramanmaraş'ı teşrif eden katılımcılara tekrar hoş geldiniz diyorum. EXPO 2023'ün başarılı geçmesini, ülkemiz, milletimiz, bölgemiz ve tüm katılımcılar için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum."

