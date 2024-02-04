Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem şehirlerimizi ayağa kaldırana kadar dinlenmeyeceğiz

Gaziantep Şehir Hastanesi ve bağlantı yolları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle açıldı.



Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir konuşma yaptı. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bir helikopterimiz Kartal Köyü'nde kaza kırıma uğradı. 2 pilotumuz şehit olurken teknisyenimiz yaralandı. Şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet ailelerine sabır, emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Rabbim tüm güvenlik güçlerimizi her türlü kazadan saldırıdan muhafaza eylesin.

Açılışını yaptığımız hastanemizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Biz söz verdik mi yaparız. Gaziantep'e işte böyle eserler yakışır. Bağlantı kavşağımızı da resmen açıyoruz. Bu hastanelerimizle bölgede inşallah bundan böyle sıkıntı yaşamayacağız.

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 53 binin üzerindeki vatandaşımızı rahmetle anıyorum. 14 milyon insanı etkileyen asrın afetinin üzerinden 1 yıl geçmişken yaraları sarma sözümüzü yerine getiriyoruz. Deprem şehirlerimizi alt ve üst yapısıyla ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz. Ülkemizin önde gelen sanayi ve tarım şehri Gaziantep'in dev adımlarla büyümesini yakından takip ediyoruz."