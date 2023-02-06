Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremde 912 vatandaşımız hayatını kaybetti

7,7 büyüklüğünde deprem 10 ili vurdu: Şehirlerde son durum Haberi Görüntüle

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AFAD merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin büyüklüğünü güncelledi. Saat 04.17'de 7,4 olarak duyurulan depremin büyüklüğü 7,7 şeklinde revize edildi. Pazarcık ilçesi merkezli depremde 10 ilde toplam 912 kişi hayatını kaybetti. 5 bin 385 vatandaş da yaralı.

Son bilgiler depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Erdoğan'ın buradaki konuşmasından öne çıkanlar:

''Bu gece saat 04.17'de son bir asırda yaşadığımız, 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık. 7,7 büyüklüğünde deprem geniş bir alanda hissedildi.

Devletimiz, deprem anından itibaren tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir, valiliklerimiz kendi illerindeki tüm imkanları seferber etmiştir.

Depremden etkilenen 10 ilimize mevcut valiliklerimizin yanına onlarla birlikte çalışacak 10 vali daha görevlendirilmiştir.

''9 BİN PERSONEL ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR''

AFAD ve Kızılay gibi doğrudan afet görevi olan kurumlarımız ekiplerini doğrudan bölgeye yönlendirdi. Eğitimi olan kurumlarımız da yardıma çağırıldı. 9 bin personel arama-kurtarma çalışması yürüyor, bölgeye dışarıdan ulaşanlarla bu sayı sürekli artmaktadır.



Yardıma gidecek kişi ve kurumlar AFAD'la koordinasyon içinde hareket etmeli. Bunun dışındaki yardımlar kargaşaya yol açmakta, amaca ulaşılması zorlaşmakta.

DEPREMDE 912 CAN KAYBI

912 vatandaşımız hayatını kaybetti. Can kaybının nereye yükseleceğini bilmiyoruz. 5 bin 385 yaralı var, 2 bin 818 bina yıkıldı. Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 2 bin 470'i bulmuştur.

Uluslararası yardımlar için de ülkemizle temaslar kurulmaya başlanmıştır. NATO ve AB yanında 45 ülkenin yardım teklifleri tarafımıza ulaşmıştır.

Gün 85 milyon tek yürek, tek bilek olma günüdür.''

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...