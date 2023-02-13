Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde yaralananları ziyaret etti

Afet bölgesinde yaralanan depremzedeler askeri uçak ve ambulans uçaklarla İstanbul'a sevk edilyor.
Yaralı depremzedelerin tedavi gördüğü hastaneleerden biri de
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün eşi Emine Erdoğan ile
birlikte Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralıların sağlık durumuna ilişkin
bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu da eşlik etti.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti. pic.twitter.com/HgJlEs9BMk— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) February 13, 2023