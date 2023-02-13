Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde yaralananları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde yaralananları ziyaret etti

Afet bölgesinde yaralanan depremzedeler askeri uçak ve ambulans uçaklarla İstanbul'a sevk edilyor.

Yaralı depremzedelerin tedavi gördüğü hastaneleerden biri de
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi.Cumhurbaşkanı da bugün eşi Emine Erdoğan ile

birlikte Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralıların sağlık durumuna ilişkin
bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu da eşlik etti.

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