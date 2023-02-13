Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde yaralananları ziyaret etti

Afet bölgesinde yaralanan depremzedeler askeri uçak ve ambulans uçaklarla İstanbul'a sevk edilyor.

Yaralı depremzedelerin tedavi gördüğü hastaneleerden biri de

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün eşi Emine Erdoğan ile

birlikte Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralıların sağlık durumuna ilişkin

bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu da eşlik etti.

