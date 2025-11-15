Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremzedeleri yalnız bırakmadık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da "350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"nde konuşuyor.

“BİZ YARALARI SARMANIN DERDİNDEYİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece Adıyaman'da 38 bin konut ve iş yerini teslim ettiklerini söyleyerek "11 ilimizde toplam 350 bin 178 bağımsız bölümün anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize takdim etmiş oluyoruz. Bizim millete, ülkeye ve Adıyaman'a hizmet etmekten başka bir gayemiz yok. Bizim, insanımızın derdine çare bulmaktan başka hiçbir amacımız yok. Biz yaraları sarmanın derdindeyiz, taş üstüne taş koymanın ülkeye ve millete eser kazandırmanın peşindeyiz." dedi.

”MİLLET VE DEVLET OLARAK ÇOK AĞIR SINAVLA SINANDIK"

Adıyaman'ın da etkilendiği 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatan Erdoğan, "Millet ve devlet olarak çok ağır sınavla sınandık. Milletle omuz omuza vererek çok şükür ayağa kalktık." diye konuştu.

“DEPREMZEDELERİ YALNIZ BIRAKMADIK”

Depremzedeleri yalnız bırakmadıklarını da vurgulayan Cumhurbaşkanı “Millet burada can derdindeyken siyasi rant hesabı yapan vicdansızlar çıktı. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etmişken depremzedelerimizi devletimize karşı kışkırtanlar oldu. Oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimin aşağılandığı sahnelere şahitlik ettik. Seçimlerden önce bol bol fotoğraf çektirip bir daha yolları buralara hiç düşmeyen deprem turistlerini gördük." ifadelerini kullandı.