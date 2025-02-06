Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedeleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman programının ardından ziyaretlerde bulundu. Kent merkezinde yeni iş yerlerine kavuşan esnafla görüşen Erdoğan, daha sonra depremzede Karakuş ailesini yeni evlerinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedeleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı , katıldığı anma programının ardından kent merkezine geçti.

Eski Valiliği binasının bulunduğu yere yapılan yeni iş yerlerini gezdi. Esnafla bir araya geldi. Ziyaret basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı daha sonra Örenli Mahallesine geçti. Baykar tarafından yaptırılan deprem konutlarını ziyaret etti. Ziyaretinde Erdoğan'a Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da eşlik etti.

Erdoğan ve Bayraktar, Abdullah Karakuş ve ailesinin misafiri oldu.

Aileyle bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı, hayatını kaybeden yakınları için tekrardan başsağlığı diledi.

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