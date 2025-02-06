Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedeleri ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman programının ardından ziyaretlerde bulundu. Kent merkezinde yeni iş yerlerine kavuşan esnafla görüşen Erdoğan, daha sonra depremzede Karakuş ailesini yeni evlerinde ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı anma programının ardından kent merkezine geçti.
Eski Adıyaman Valiliği binasının bulunduğu yere yapılan yeni iş yerlerini gezdi. Esnafla bir araya geldi. Ziyaret basına kapalı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı daha sonra Örenli Mahallesine geçti. Baykar tarafından yaptırılan deprem konutlarını ziyaret etti. Ziyaretinde Erdoğan'a Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da eşlik etti.
Erdoğan ve Bayraktar, depremzede Abdullah Karakuş ve ailesinin misafiri oldu.
Aileyle bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı, hayatını kaybeden yakınları için tekrardan başsağlığı diledi.
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