Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedeleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı anma programının ardından kent merkezine geçti.

Eski Adıyaman Valiliği binasının bulunduğu yere yapılan yeni iş yerlerini gezdi. Esnafla bir araya geldi. Ziyaret basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı daha sonra Örenli Mahallesine geçti. Baykar tarafından yaptırılan deprem konutlarını ziyaret etti. Ziyaretinde Erdoğan'a Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da eşlik etti.

Erdoğan ve Bayraktar, depremzede Abdullah Karakuş ve ailesinin misafiri oldu.

Aileyle bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı, hayatını kaybeden yakınları için tekrardan başsağlığı diledi.