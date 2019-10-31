Cumhurbaşkanı Erdoğan: Destek vermezlerse mülteciler şehrini biz kurarız

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı kapsamında verilen Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri törenine katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bugün Türkiye sağlık alanında dünyanın en önde gelen ülkelerinden biridir. Sağlığı önceliklerimiz arasında ilk sıralara çıkardık. Hastane ve tedavi kurumlarımızın sayısını 5 bin 488'e yükselttik. Sağlık çalışanlarının sayısını 1 milyon 24 bine ulaştırdık.

Sağlıkta gerçekleştirdiğimiz dönüşümde tek gayemiz vardı. En kaliteli hizmeti en makul fiyata sunabilmek.

Çok sayıdan ülkeden gelen heyetler sağlık sistemimizi inceliyor, uyarlamaya çalışıyor. Obama da yapmaya çalıştı ama yapamadı.

Sağlık reformunun ilk adımlarını attığımızda bizi caydırmaya çalışanlar vardı. İlaç, aşı ve cihaz üretimimizin tüm aşamalarını yerli hale getirmekte kararlıyız. İlaçların millilileştirilmesi için atılan adıları yakın takip altına alacağız.

Tıp ve ilaç biliminin gayretleriyle ortalama hayat süresi uzadı.

suriye gibi büyük yıkımlara uğrayan bir ülkede ortalama hayat süresi 73'ten 63'e geriledi.

İnsanların ve toplumların daha adil bir gelecek konusundaki ümitlerini canlı tutmak hepimizin görevi. Ülkemizde 4 milyon sığınmacı hayatını sürdürüyor. Tamamı, vatandaşlarımızla aynı seviyede sağlık hizmeti alabiliyor. Suriyeli sığınmacılar için 8 yılda yaptıklarımız 40 milar doları aşmıştır.

Suriye krizi boyunca neredeyse attığımız her adımda biz yalnız bırakıldık. Uzun uğraşlar ve fedakarlıklar neticesinde Suriye'de oluşturduğumuz güvenli bölgeler, bugün ülkedeki en huzurlu ve yaşanabilir yerlerdir. Son 8 yıldır Suriyeli sığınmacılar için sınırlarına dikenli tel örgü çekmekten başka hiçbir iş yapmayanlar, maalesef bugün de sığınmacıların vatan hasretini dindirecek çabalara mani oluyor.

Gerekirse güvenli bölgede sığınmacılar için gerekli şehri biz kuracağız. Suriye'nin petrol bölgelerini paylaşanlar Türkiye'nin her türlü girişimini de engellemek için her şeyi yapıyorlar.