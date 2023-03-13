Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek.

İttifak protokollerinin hazırlanması da devam ederken hem seçim takvimi hem de seçim kampanyasının ayrıntıları değerlendirilecek.

BBP SEÇİMLERE NASIL GİRECEK?



Geçen hafta da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Destici arasında bir görüşme gerçekleşmişti. Destici, "BBP, kendi amblemiyle mi seçimlere girecek?" sorusuna cevap vermiş "Bizim kararımız, arzumuz, istiğimiz kendi adımız, amblemimiz ve adaylarımızla seçime katılma noktasında." demişti.

"Cumhur İttifakı'na özellikle cumhurbaşkanlığı ayağında seçimlere en yüksek katkıyı sağlamak için bunu arzu ediyoruz." ifadelerini kullanan Destici, "Biz, devletimizi, ülkemizi, milletimizi, ittifakımızı önceliyoruz, daha sonra partimizi önceliyoruz. Dolayısıyla bizim burada bir problemimiz yok, bir anlaşmazlık yok. Uyumlu bir şekilde ittifakımız, çalışmalarımız devam ediyor." diye konuşmuştu.