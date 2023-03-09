Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici'yi kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul edecek. Görüşmenin 16.30'da başlaması bekleniyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı dün Devlet Bahçeli'yle bir görüşme gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici'yi kabul edecek

Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yle bir görüşme gerçekleştirecek. 

Erdoğan ile Destici'nin görüşmesinin saat 16.30'da başlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BBP lideri Destici'nin depremde yapılan çalışmaların ve seçim sürecinin ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de MHP lideri Devlet Bahçeli ile 1 saat 15 dakikalık bir görüşme gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü Haberi Görüntüle

Son gerçekleşem Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Mart'ta seçim kararı alarak süreci başlatacaklarını duyurmuştu. 

Kabine Toplantısı sona erdi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 Mart'ta seçim kararı alacağız
Kabine Toplantısı sona erdi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 Mart'ta seçim kararı alacağız Haberi Görüntüle

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