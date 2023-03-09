Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici'yi kabul edecek

Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yle bir görüşme gerçekleştirecek.

Erdoğan ile Destici'nin görüşmesinin saat 16.30'da başlaması bekleniyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BBP lideri Destici'nin depremde yapılan çalışmaların ve seçim sürecinin ele alınması bekleniyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de MHP lideri Devlet Bahçeli ile 1 saat 15 dakikalık bir görüşme gerçekleştirmişti.