Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici'yi kabul etti

Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

Erdoğan ile Destici'nin görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 18.30'da başladı. Görüşme 1 saat 40 dakika sürdü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BBP lideri Destici'nin depremde yapılan çalışmaların ve seçim sürecinin ele alınması bekleniyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de MHP lideri Devlet Bahçeli ile 1 saat 15 dakikalık bir görüşme gerçekleştirmişti.