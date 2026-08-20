Cumhurbaşkanı Erdoğan dev teknoloji hamlesini duyurdu. 550 doktora öğrencisi eğitilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yeni program çerçevesinde 3 bin genç araştırmacının bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılması amaçlanıyor.

İlk etapta 550 doktora öğrencisi merkezi sınavla seçilecek ve 20 araştırma üniversitesinde eğitilecek.



Erdoğan paylaşımda, “Ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz. Yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencimizi merkezi sınavla seçecek, 20 araştırma üniversitemizde yetiştireceğiz" dedi.

5 yılın sonunda ise yaklaşık 3 bin genç araştırmacıyı ülkemizin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandıracaklarını söyleyen Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı’nı bilimin, teknolojinin ve gençlerimizin gücüyle inşa edeceğiz. Geleceğin teknolojilerini geliştiren, üreten ve dünyaya sunan güçlü, müreffeh ve tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz” açıklamalarında bulundu.