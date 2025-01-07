Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet anlayışımızın öznesi insandır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İdareciler Programı'nda konuşuyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de valilere seslendi. Erdoğan, "Her birinizden makam odalarına sıkışıp kalmamanızı, telefonlarınızı da gönlünüzü de vatandaşlara açık tutmanızı rica ediyorum." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan valilerle Beştepe'de yapılan İdareciler Programı'nda biraraya geldi.

"Milletin hayır duası devletin en güçlü hazinesidir. Valilik devletin halka uzanan elidir." ifadesini kullanan Erdoğan, "Bizim devlet anlayışımızın öznesi insandır, insanlık onurudur. Bu yüzden Türkiye umudun adıdır. Devlet milletin akıl ve iradesinin tecessüm ettiği bir yapıdır. Bizim devlet tasavvurumuz hiçbir zaman maddeye dayalı bir anlayış üzerine kurulmadı." diye konuştu.

Türkiye'nin önemli bir merkezi yönetim anlayışına sahip olduğunu belirten Erdoğan, "Adil, emin ve istikrarlı bir idare kabileyi milletimizin adeta doğuştan gelen özelliğidir. Tarihimiz bu gerçeğin sayısız örnekleriyle doludur." ifadelerini kullandı.

"MÜLKİ İDARE AMİRLERİMİZE ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR"



Mülki idare amirlerimize çok önemli görevler düştüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, valilerden öncelikli beklentilerinin imkanları şehirlerin faydasına olacak şekilde kullanmalarının olduğunu belirtti.

Valilerin yetim, öksüz ve kimsesizler başta olmak üzere devletin şefkatine muhtaç kimselerin yanında olması gerektiğini belirten Erdoğan, "Her birinizden makam odalarına sıkışıp kalmamanızı, telefonlarınızı da gönlünüzü de vatandaşlara açık tutmanızı rica ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının orta bölümünde Türkiye'nin bulunduğu bölgedei gelişmelere yler verdi. Bölgenin çok önemli meselelerin yaşandığı bir dönemden geçtiğini belirterek şunları söyledi:



"61 yıllık Baas diktatörlülüğünün çökmesi ile artık yeni bir döneme girildi, gün geçmiyor ki Baas rejiminin barbarlığına dair bir delil bulunmasın. Suriye'yi ziyaret eden ekiplerimiz sahadaki tablonun tahmin edilenden çok daha kötü olduğunu ifade ediyor. Suriye'nin kendini toplaması için belli bir zamana ihtiyaç olduğu açıktır. Uluslararası toplumun daha fazla katkı sağlaması gerekmektedir."

CHP BAŞKANI ÖZEL'E YÜKLENDİ: AÇIKLAMASI TAM BİR CAHİLLİK ÖRNEĞİ

Erdoğan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de gönderme yaparak, "Ana muhalefer partisi genel başkanının "Esad gitti sığınmacılar da gitsin" açıklaması tam bir cahillik örneğidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kimseyi zorla geri göndermeyeceklerini belirterek, "Suriye'deki kardeşlerimize nasıl ev sahipliği yaptıysak bundan sonra da aynı hassasiyetle güvenli geri dönüşleri yöneteceğiz. Vatanlarına dönmek isteyen Suriyeli kardeşlerimize her türlü kolaylığı sağlayacağız." diye konuştu.