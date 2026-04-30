Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüşecek

Ankara'da bugün önemli bir görüşme gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Görüşmenin Beştepe'de saat 17.30'da gerçekleşmesi planlanıyor.

SON GÖRÜŞME 21 OCAK'TA YAPILDI

Erdoğan ile Bahçeli son olarak 21 Ocak'ta bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşme de Beştepe'de yapılmıştı.

İki lider Terörsüz Türkiye sürecini ele alıp, sürece yönelik gelişmeleri ve son durumu değerlendirmişti. Bu görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ile bölgedeki son durum da masaya yatırılmıştı.

Zirve bir saat sürmüştü.