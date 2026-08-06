Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşecek
06.08.2026 11:29
Son Güncelleme: 06.08.2026 11:54
Ankara'da bugün önemli bir görüşme gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe'de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi bugün saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.
Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki alt yapısını oluşturacak çerçeve yasa teklifi, 360 milletvekilinin imzasıyla dün TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Çerçeve yasaya ilk imza atan isim Devlet Bahçeli olmuştu.
NTV Ankara Muhabiri Özden Erkuş, Beştepe'deki ikili görüşmenin ana gündem maddelerinden biri tanesinin de çerçeve yasa sonrası atılacak adımların olacağının tahmin edildiğini aktardı.