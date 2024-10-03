Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bahçeli’nin konutunda yapılan görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüştü

Ankara’da önemli bir görüşme gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı , MHP Genel Başkanı ile görüştü.

Görüşme Bahçeli’nin konusunda gerçekleşti.

Saat 14.00’te başlayan görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüştü - 1 Görüşme Bahçeli'nin konutunda gerçekleşti

Görüşmenin gündeminde yeni anayasa süreci ile iç ve dış politikadaki gelişmeler yer aldı.

Bahçeli görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kapıda uğurladı.

İki lider görüşmeye ilişkin bir açıklama yapmadı.

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