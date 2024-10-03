Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüştü

Ankara’da önemli bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Görüşme Bahçeli’nin konusunda gerçekleşti. Saat 14.00’te başlayan görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Görüşmenin gündeminde yeni anayasa süreci ile iç ve dış politikadaki gelişmeler yer aldı.



Bahçeli görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kapıda uğurladı.



İki lider görüşmeye ilişkin bir açıklama yapmadı.