Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Dört ay sonra yapılan ilk yüz yüze görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Bu ziyaret, MHP lideri Bahçeli'nin rahatsızlığı sonrası ilk görüşme olma özelliği taşıyor.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleştirilen görüşme öncesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, tokalaşarak gazetecilere poz verdikten sonra görüşmeye geçti.
Yaklaşık 35 dakika süren görüşme sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin konutundan ayrıldı.
MHP Lideri Devlet Bahçeli görüşmeden yaklaşık yarım saat önce konutunun önüne çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi. Bahçeli bu sürede, güvenlik görevlileri ve gazetecilerle selamlaştı.
BAHÇELİ KALBİNDEN OPERASYON GEÇİRMİŞTİ
MHP lideri Bahçeli, bir kalp operasyonu geçirmişti.
10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli’nin operasyonu iyi geçmişti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Recep Tayyip Erdoğan
- Devlet Bahçeli