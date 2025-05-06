Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Dört ay sonra yapılan ilk yüz yüze görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı , MHP Genel Başkanı ile bir araya geldi.

Bu ziyaret, MHP lideri Bahçeli'nin rahatsızlığı sonrası ilk görüşme olma özelliği taşıyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleştirilen görüşme öncesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti - 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, tokalaşarak gazetecilere poz verdikten sonra görüşmeye geçti.

Yaklaşık 35 dakika süren görüşme sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin konutundan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti - 2 MHP Lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklerken gazetecilerle selamlaştı. 

MHP Lideri görüşmeden yaklaşık yarım saat önce konutunun önüne çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi. Bahçeli bu sürede, güvenlik görevlileri ve gazetecilerle selamlaştı. 

BAHÇELİ KALBİNDEN OPERASYON GEÇİRMİŞTİ

MHP lideri Bahçeli, bir kalp operasyonu geçirmişti.

10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli’nin operasyonu iyi geçmişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...