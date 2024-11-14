Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli'yle görüştü

Cumhur İttifakı'nın iki ortağı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beştepe'de bir saat görüştü.



Görüşmenin ana gündem maddesi, Bahçeli'nin terörün bitirilmesine dönük olarak yaptığı çağrıydı. O çağrının ardından, iki liderin ilk baş başa görüşmesinde Devlet Bahçeli'nin çıkışı da ele alındı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce, tarihi fırsat olarak değerlendirdiği açıklamalar üzerine yeni değerlendirmelerin yapıldığı belirtiliyor.

