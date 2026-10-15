Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sahada tüm tedbirler alınmakta

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde "Türkiye Maarif Vakfı 10. Yıl Programı"nda açıklamalarda bulundu.

İstanbul 'da 3 kişinin can verdiği sel felaketine ilişkin konuşan Erdoğan, devletimizin tüm kurumlarının koordinasyon içinde çalışmakta olduğunu ve sahada tüm tedbirlerin alınmakta olduğunu belirtti.



“Sağanağın yurdun çeşitli yerlerinde süreceği anlaşılıyor” diyen Erdoğan, yeni sıkıntıların önüne geçilebilmesi için resmi kurumlarımızın uyarılarının dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Antalya ve İstanbul'daki yağıştan, sel ve su baskınlarından etkilenenlere geçmiş olsun diyor, hayatını kaybeden 3 vatandaşa Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Sağanağın yurdun çeşitli yerlerinde süreceği anlaşılıyor. Yeni sıkıntıların önüne geçilebilmesi için halkımızın resmi kurumlarımızın uyarılarını dikkatle takip etmelerini istiyoruz

AFAD başta olmak üzere devletimizin tüm kurumları koordinasyon içinde çalışmakta, vatandaşlarımıza gerekli ikazları yaparken sahada tedbirleri almaktadır.

Türkiye'nin eğitim vizyonunu tüm dünyayla buluşturan kardeşlerime teşekkür ediyorum. Eğitimde fırsat eşitliğini sağladık. Tüm çalışmalarımızın meyvelerini toplamaya başladık. Pisa sonuçlarına göre OECD içinde puanını en fazla artıran ülke olduk.

Eğitim altyapımızı geliştirdik. Eğitime erişimi ve kurumsal kapasitemizi katbekat artırdık. Kuşkusuz çok daha gurur verici olan bu vizyonu dünyanın farklı köşelerine taşınmasıdır. Her yıl yurt dışından 10 binlerce öğrenci çeken ülke konumuna gelmemiz Türkiye adına büyük başarıdır. Eğitimde yaşanan tarihi dönüşümün en net sembolüdür.



Okul öncesinden yüksek öğretime nitelikli eğitim veriyoruz, bu 25 yıl önce hayal edilemeyen bir başarıdır.

Dünyaya ve Türkiye'ye başkalarının penceresinden bakanlar halen farkına varamamış olsalar da ülkemiz, bugün küresel bir oyuncudur. Sadece savunma sanayisinde, diplomaside, turizmde, dış ticarette değil, uluslararası eğitim vizyonu itibarıyla da artık yeni bir ligdeyiz.

Tarihinde sömürgecilik ayıbı olmayan bir milletiz. Farklılıklara saygı göstermekten dem vuran çoğu ülkede toplumsal hafıza silindi.

FETÖ ihanet şebekesi, yıllar boyunca diğer ülkelerde açtığı okulları kendi yapısını geliştirmek amacıyla kullandı. 50'yi aşkın ülkede FETÖ bağlantılı okulların kapatılmasını sağladık. 10 sene önce kurulan Maarif Vakfı, FETÖ'nün bertaraf edilmesinde de rol oynadı. FETÖ bu millete yaptığı ihanetin bedelini ödeyecek, hukuk ve demokrasi zemininde biz peşini bırakmayacağız"