Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimizin tüm birimleri teyakkuz halinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.

İstanbullular başta olmak üzere depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AFAD ve Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere devletimizin tüm birimleri teyakkuz halinde." dedi.

"ŞİMDİLİK SIKINTILI BİR DURUM GÖRÜNMÜYOR"

Arama ve tarama çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Erdoğan, süreci takip ettiklerini anlattı. AFAD Başkanı ve İstanbul Valisi'nden güncel bilgileri aldığını söyleyen Erdoğan, "Şimdilik sıkıntılı bir durum görünmüyor." dedi.

MARMARA 6,2 İLE SALLANDI



Marmara Denizi'nde saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul'da şiddetli şekilde hissedildi. Tekirdağ, Kocaeli, Bursa, Çanakkale ve İzmir'de vatandaşlar sokaklara döküldü.

Korkuya neden olan depremin ardından şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.