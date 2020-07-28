Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diğer inançların sembollerini hedef alsak Sümela Manastırı'nın yerinde yeller eserdi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sümela Manastırı 2. Etap Açılış Töreni ve Trabzon Ayasofya Camii Restorasyon Sonrası Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamadan öne çıkanlar şöyle:

Diğer inançların sembollerini hedef alan bir millet olsaydık, 5 asırdır elimizde olan Sümela Manastırı'nın yerinde şu an yeller eserdi. Türkiye'nin toprakları üzerindeki her türlü medeniyet mirasına nasıl sahip çıktığının somut bir örneği olan bu çalışmayı ülkemizi eleştirenlerin dikkatine sunuyoruz

İstanbul'daki Ayasofya Camii'nin açılışı turnusol kağıdı işlevi gördü. Tarihi eserleri koruma noktasında Batılı ülkelerin Türkiye'ye söz söyleme hakkı yoktur. Milletimiz de tüm insanlık da kimin nerede durduğunu gayet iyi biliyor.

Azerbaycanlı kardeşlerimizin işgal altındaki topraklarını kurturma çabalarına destek veriyoruz.

"SEVGİ İKLİMİNDEN NASİBİNİ ALAMAYANLARA İTHAF EDİYORUZ"

Kendimiz ve dostlarımız için siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik hangi alanda ne tür bir mücadele gerekiyorsa onu vermekte en küçük tereddüdümüz olmaz. Bu töreni yarım bin yıldır cami olarak hizmet veren bu eserin kılına bile dokunmayan ecdadın hoşgörü ve sevgi ikliminden nasibini alamayanlara ithaf ediyoruz.

15 Ağustos'ta Ortodoks vatandaşlarımız, Sümela Manastırı'nda restorasyon döneminde ara verilen Meryem Ana ayinini gerçekleştirebilecek.