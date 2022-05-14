Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital faşizm tehdit unsuru

Sosyal medya ve dezenformasyon ilişkisine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dijital faşizm bugün milyarlarca insanın doğru ve tarafsız haber alma hakkını engelleyen bir tehdit unsuru haline gelmiştir'' dedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 14.05.2022 - 12:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital faşizm tehdit unsuru

Cumhurbaşkanı , İstanbul’da düzenlenen "Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 4. Toplantısı"na video mesajla katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Dijital faşizm bugün milyarlarca insanın doğru ve tarafsız haber alma hakkını engelleyen bir tehdit unsuru haline gelmiştir.

Medya ve iletişim konuları, sosyal medya ile dezenformasyonla mücadele, siyasi ve sosyal bekamızın temini açısından hayati öneme sahiptir.''

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