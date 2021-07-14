Cumhurbaşkanı Erdoğan: Din kisvesi altında sömürüye prim vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Vatandaşlarımızın kapısına seçimden seçime giden bir parti olmadık, olmayacağız. CHP içinde gizlenemez hale gelen taciz, tecavüz, hırsızlık, istismar skandallarını gözlerden kaçırmak için başlattığı karalama kampanyalarını başlarına geçireceğiz.

Siyaseti sadece medya görünürlüğü gibi yollarla yapamayız. AK Parti'yi millet kurdu bu partinin sahibi millettir. Vatandaşımıza kendisine verdiğimiz değeri gösterecek bir duruş ortaya koyacağız. Milletin partisi olmak milletle beraber yürümektir. Türkiye'nin bugünü gibi geleceğini de inşa edebilecek yegane siyasi yapı yine burasıdır. Türk siyasetini kirleten siyasi müsilajı da etkisiz hale getireceğiz.

"TAAHHÜTLERİ ATILAN TEMELİN ÜZERİNİ KAPATMAK"

Yaptığımız hastanelere karşı çıkanların, laf olsun diye bunu yaptıkları salgın döneminde ortaya çıktı. Bunların tek taahhütleri atılan temelin üzerini kapatmak var olanı dağıtmak olan zihniyetin hangi meseleye çözüm üretebileceği muhasebesini milletimizle birlikte yapmalıyız. Her türlü hırsızlık kötüdür ama siyasi hırsızlık daha kötüdür. Bunun için de iyi bir çalışma yürütmeliyiz.

"TEK PARTİ ÖZLEMİYLE YANIP TUTUŞUYORLAR"

Tek parti özlemiyle yanıp tutuşan bir muhalefet var. Karşımızda yalan, çarpıtma dışında yöntem bilmeyen bir muhalefet var.

Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak bizden başka derdi millet, devlet, evlatlarına büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak olan başka bir siyasi kadro yoktur. Türkiye adım adım hedeflerine yaklaşıyor.



FETÖ İLE MÜCADELE

Yarın 15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yıldönümü. Meclisimiz gazilik unvanı hakettiğini bir kez daha göstermiştir. Şu anda Orta Asya'daki en büyük, bütün para finans olaylarını koordine eden ismini vermeme gerek yok, yakalandı getirildi. Şimdi yola devam ediyoruz. Diğer terör örgütleriyle mücadelemizi nasıl tavizsiz yürütüyorsak FETÖ'yü de son mensubu etkisiz hale getirene kadar devam edeceğiz. Din kisvesi altında bu milleti sömürenlere prim vermeyeceğiz. Kutsallarımıza saldıranlara prim vermeyeceğiz, bu böyle bilinsin."