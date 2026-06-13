Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dışa bağımlı olduğumuz teknolojileri artık kendimiz üretiyoruz

Türkiye Yapay Zeka Zirvesi, İstanbul'a gerçekleşiyor. Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede bir konuşma gerçekleştiriyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Veriye artık saniyeler içinde ulaşılabiliyor. Yapay zekanın olgularla birlikte algıları da değiştirdiğini görüyoruz. Veri emniyeti ve siber güvenlikte oluşacak en küçük zafiyetin hangi ölümcül sorunlara yol açtığını da çevremizde meydana gelen savaş ve çatışmalarda sık sık görüyoruz. Siyasi, askeri, iktisadi gücün dijital egemenlikten bağımsız ele alınamayacağını artık hepimiz çok iyi biliyoruz. Türkiye teknolojideki dönüşümü en erken fark eden ve tedbirlerini buna göre şekillendiren nadir ülkelerden biridir.

“DIŞA BAĞIMLI OLDUĞUMUZ TEKNOLOJİLERİ ARTIK KENDİMİZ ÜRETİYORUZ”

- Üniversitelerimiz, araştırma merkezlerimiz, bilim ve teknolojik üslerimiz dünyada ses getirek işlere imza atıyor. Genç mühendislerimiz, yazılımcılarımız her alanda yep yeni başarılar elde ediyor. Önceden dışa bağımlı olduğumuz teknolojileri artık kendimiz üretiyoruz. AR-GE'den seri imalata tüm aşamaları kendi öz kaynaklarımızla şekillendiriyoruz.

“GENÇLERİMİZİ TEKNOLOJİ YOLCULUĞUNA DAHİL ETTİK”

- Teknofest'lerle, bilim fuarlarıyla her yıl milyonlarca gencimizi teknoloji yolculuğuna dahil ettik. Bugün Türkiye genelindeki bin 700'ü aşkın araştırma geliştirme ve tasarım merkezlerinde araştırmacılarımız, mühendislerimiz ve teknisyenlerimiz geleceğin projelerini geliştiriyor. 114 teknopark, 13 binin üzerinde teknoloji firması yenilikçi fikirleri ürüne dönüştürüyor.

"DEREBEY HALİNE GELMELERİNİN ÖNÜ NASIL ALINACAK?

- Bugün hepimizin karşı karşıya olduğu sorular şunlardır. Yapay zeka insana hizmet mi edecek yoksa insanı kontrol mü edecek? Teknoloji şirketleri ellerine geçen bu asimetrik gücü nasıl kullanacak? Hızla büyüyen bu şirketlerin derebey haline gelmesinin önü nasıl alınacak? Kişisel veriler üzerinden toplumların manipülasyonu nasıl engellenecek? Bu sorulara verilecek cevaplar hayati önemde olacaktır. Yapay zeka eylem planımız işte bu hassasiyetlerin ürünüdür.

EYLEM PLANI DÖRT EYLEM ÜZERİNDE İNŞA EDİLDİ

- Eylem planımız Fark Et, İstifade Et, Üret ve Yönet olmak üzere dört temel eksen ve her eksende birbirini tamamlayan dört eylem üzerine inşa edildi.

- Planımızın birinci ekseni olan “Fark Et” hedeflerimiz doğrultusunda yapay zekanın fırsat ve risklerini milletimize anlatacak ve toplumun bilincini artıracağız. Ulusal Yapay Zeka Okuryazar programını başlatacağız. 81 ilde hayata geçireceğimiz atölyelerle iki yılda beş milyon vatandaşımıza eğitim vereceğiz. Kullanıcıların haklarını koruyan ve yatırımcılara öngörülebilirlik sağlayan bir düzenleyici çerçeve oluşturacağız. Yeniliğin önünü açarken vatandaşlarımızın mahremiyet ve emniyetini güvence altına alacağız.

İKİNCİ EKSEN: İSTİFADE ET

- Planımızın ikinci ekseni olan "İstifade Et" kapsamında yapay zekayı kamudan sanayiye, eğitimden sağlığa, tarımdan güvenliğe kadar hayatın farklı adımlarında somut faydaya dönüştüreceğiz. 2030 yılına kadar ülkemizin veri merkezi kurulu gücünü en az 1 GB'a çıkaracağız. Kamu yatırım programlarımızdan yapay zeka projelerine en az yüzde 2 pay ayıracağız. Sağlık , enerji ve akıllı üretim başta olmak üzere öncelikli alanlarda fikirleri test edilmiş ürünlere dönüştürecek, KOBİ'lerimize erişilebilir teknoloji sağlayacağız.

ÜÇÜNCÜ EKSEN: ÜRET

- Planımızın üçüncü ekseni olan "Üret" hedeflerimizle vatandaşlarımızın yapay zeka ile değer üretmesini temin edecek, kendi modellerimizi geliştireceğiz. Yatırımcılarımıza enerjisi ve alt yapısı hazır kampüsler, KOBİ'lerimize ve araştırmacılarımıza yapay zeka büyüme bölgeleri kuracağız.

DÖRDÜNCÜ EKSEN: YÖNET

- "Yönet" hedeflerimiz çerçevesinde ise egemen yapay zeka kapasitemizi güvence altına alacak ve güçlendireceğiz. Bu doğrultuda veri merkezi, bulut ve yapay zeka altyapılarında en az 10 milyar dolarlık özel sektör ağırlıklı kaynağı harekete geçireceğiz. Uluslararası girişimcilere tek pencereden en çok 30 iş gününde sunacağımız yol haritasıyla koordineli bir yatırım ortamı sağlayacağız. İstanbul'u yapay zeka alanında Türkiye'nin vitrini ve yatırım diplomasisi şehri olarak konumlandıracağız.