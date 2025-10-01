Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Erbaş'ın yerine 18 Eylül'de Diyanet İşleri Başkanlığına atanan Safi Arpaguş'u kabul etti.



İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Prof. Dr. Safi Arpaguş, 19 Eylül'de düzenlenen törenle Diyanet İşleri Başkanlığı görevini Prof. Dr. Ali Erbaş'tan teslim almıştı.