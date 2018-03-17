Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır'a geçmişte çok yanlış yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mardin'in ardından Diyarbakır'a geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır AK Parti İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Diyarbakır'la aralarına kimsenin girmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Afrin operasyonuyla ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin'e girdik, giriyoruz. Fetih yakın. Afrin'in dörtte üçü kontrolümüze girmiş durumda. Artık benim oradaki kardeşlerim evlerine, topraklarına gidecekler. Yetti artık. Bütün bu sabırlardan sonra şimdi fetih müyesser olacak" şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim Diyarbakır'la olan muhabbetimiz öyle buzdan heykel gibi güneşi görünce eriyen türden değildir. Biz, Diyarbakır'la etle tırnak gibiyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Diyarbakır'a geçmişte çok yanlış yapıldı. Geçmişte çok yanlışlar yapıldı. Terör örgütlerinin cirit attığı bir kent haline geldi."

"Kimsenin kökenine, doğduğu yere bakmayız. Rizeli Tayyip Erdoğan da Diyarbakırlı Mehmet, Bekir, Baran, Hatice, Zeynep ve Hazal da Allah'ın bir kuludur."

"Ülkemizde sadece Kürt olduğu için baskı görüp haksızlığa uğrayan kim varsa Tayyip Erdoğan yanında yer alır, onunla birlikte mücadele ederim. Bölücü terör örgütü benim Kürt kardeşlerime çok çektirdi. Ama artık bitti o işler."

"PKK'nın gençlerinin elinde silah var, bizim gençlerimizin elinde bilgisayar var. Farkı bu."



"Özellikle 2015 yılındaki çukur eylemlerinde bu örgütün sergilediği hoyratlık ve alçaklık, hakikatleri gün gibi ortaya dökmüştür. Örgütün yol açtığı yıkımı, devlet olarak biz yeni baştan inşa ederek ortadan kaldırdık. Diyarbakır içinde adeta yepyeni bir Diyarbakır ortaya çıkardık."

"Türkiye Kupası finali maçı 9 Mayıs 2018'de Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak."

"Bundan sonra her kim eline silahı alıp vatandaşlarımızın hakkına, hukukuna el uzatmaya, milletimizin birliğini, beraberliğini, devletimizin bekasını tehdit etmeye kalkarsa işte askerimiz, işte polisimiz hazırda bekliyor. Adı ister PKK olsun, ister FETÖ ister DEAŞ ister YPG, bizim için fark etmez. Arkasında kimin, hangi gücün olduğu da fark etmez. İstiklalimizi ve istikbalimizi tehdit eden hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacak, hemen başını ezeceğiz."



"Reformlarımızın en zirve noktasında terör örgütü şehirlerimizin mahallelerine çukurlar kazarak kendince ülkemize ve milletimize meydan okumaya kalktı. İşte o zaman baktık ki bunlar nushtan yani nasihatten anlamıyor, tekdir ile de uslanacakları yok mecburen köteği devreye soktuk. Güvenlik güçlerimiz Sur içi başta olmak üzere terör örgütü ülkemizin neresinde böyle bir teşebbüse girişmişse hepsini de sildi, süpürdü, teröristleri açtıkları o çukurlara gömdü."

ERDOĞAN: YENİ BİR DİYARBAKIR İNŞA EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır AK Parti İl Kongresi öncesi konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , "Yeni bir Diyarbakır inşa ediyoruz. Sizler de artık bu yeni Diyarbakır'ın ev sahiplerisiniz" dedi.

