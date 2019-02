İlişkili Haberler 20 bin sözleşmeli öğretmen alım takvimi yayımlandı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Altındağ Belediyesi'nce yapımı tamamlanan tesislerin açılışı için Karapürçek Köroğlu Parkı'nda düzenlenen törende vatandaşlara hitap etti.

Altındağ'ın, Ankara'nın en kadim ve en köklü semtlerine ev sahipliği yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankaramızın manevi muhafızı Hacı Bayram Veli Hazretleri, Şeyh Taceddin Hazretleri, Şeyh İzzettin Hazretleri, Melike Hatun gibi gönül insanları burada, Altındağ'da yatıyor. Örnek hayatlarıyla, hikmetli sözleri ve geriye bıraktığı eserleriyle Ankara'ya İslam mührünü vuran tüm hak aşıklarını rahmetle yad ediyorum. Rabbim bize o güzel insanların miraslarına sahip çıkmayı nasip eylesin. Bizleri onların yolundan ayırmasın" ifadelerini kullandı.



Açılış törenindeki katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultan İkinci Murad'ın torunlarından Karacabey'in türbesinin Altındağ'da, Hacettepe Hastanesi içerisinde bulunduğunu anımsattı.



Şiirleri İslam öncesi dönemde Kabe'nin duvarlarına asılan 7 şairden biri olan İmru'l Kays'ın mezarının da Altındağ'da olduğunu aktaran Erdoğan, "Altındağ'da bulunan Ankara Kalesi zaten şehrin sembollerindendir. Altındağ, sadece tarihin ve kültürün değil Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ev sahipliği yapmasıyla aynı zamanda milli iradenin merkezidir. Altındağ, tüm renkleri ve tüm güzellikleriyle Ankara'nın bağrındaki Anadolu'dur" diye konuştu.



Altındağ'ın, kuruluşundan itibaren AK Parti'ye verdiği destekle vesayet karşısında demokrasinin de kalesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Millete hizmete koyulduğumuzdan beri Altındağ'ı, Altındağ'ın cesur, gayretli ve fedakar insanlarını hep yanımızda bulduk. Bizi yalnız koymadınız. Şu ana girdiğimiz 14 seçimin tamamında, siz Altındağlı kardeşlerimizin çok güçlü desteğini aldık. Partimizi kurup ülkemiz için hizmet yolculuğuna başladığımızda Altındağ yüzde 50 ile 'Adalet ve Kalkınma' dedi. Vesayet odaklarının tüm güçleriyle üzerimize abandığı 2004'te Altındağ, 64,5 ile 'Demokrasi' dedi. Eski Türkiye heveslilerinin özellikle saldırdığı 2009'da Altındağ, yüzde 57,3 ile 'Milli irade' dedi. İhanet çetesinin saldırılarının yoğunlaştığı 30 Mart 2014'te Altındağ bu defa yüzde 64 ile yine hizmet siyasetini, eser siyasetini seçti. Tarihimizin ilk doğrudan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Altındağ, yüzde 65,5 gibi rekor bir oy oranıyla şahsımı Cumhurbaşkanlığı makamına taşıdı.16 Nisan halk oylamasında Altındağ, yüzde 63,3 ile 'Kalıcı istikrar, büyük ve güçlü Türkiye' dedi. Son olarak 24 Haziran'da Altındağ bir kez daha partimize ve Cumhur İttifakı'na rekor düzeyde oy oranıyla sahip çıktı. Yüzde 66 ile şahsımı ikinci kez Cumhurbaşkanlığına layık gördünüz."



Altındağlıların güçlü duruşuyla, sadece Altındağ ya da Ankara'nın gelişmesine katkı sunmakla kalmadığına işaret eden Erdoğan, "Aynı zamanda Türkiye'nin son 17 senede siyasette, ekonomide, eğitimde, sağlıkta ve ulaşımda yazdığı destanlarda pay sahibi oldunuz, ülkemizin yolunu açtınız" diye konuştu.



Vefa ve kadirşinaslıkları için Altındağlılara teşekkür eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu kardeşinize sahip çıktığınız için büyük Türkiye yolculuğunda bizlere yol arkadaşlığı yaptığınız için Rabbim hepinizden razı olsun. Rabbim kardeşliğimizi, muhabbetimizi, yol arkadaşlığımızı daim eylesin. İnşallah 31 Mart akşamında, bu başarılarımıza bir yenisini ekleyeceğiz. Tıpkı son 14 seçimde olduğu gibi biz yine Altındağlı kardeşlerimizden rekor bekliyoruz. Sizlerden bir kez daha iradenize, geleceğinize, ülkemizin beka mücadelesine sahip çıkmanızı bekliyoruz."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışa katılanlara yönelttiği "Altındağ, 31 Mart'ta ülkene sahip çıkıyor musun? Altındağ, 31 Mart'ta sandığı, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkıyor musun? Altındağ, 31 Mart'ta istiklaline ve istikbaline sahip çıkıyor musun? Altındağ, 31 Mart'ta, tevazu, samimiyet ve gayretle 'memleket işi gönül işi' diyor musun? Altındağ, 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine 'Evet' diyor musun? Altındağ, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na 'Evet' diyor musun?" sorulara, "Evet" yanıtını aldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mart inşallah Türkiye için aziz milletimiz için Altındağ için hayırlara vesile olsun. 31 Mart, Gazze için Filistin için Suriye, Irak, Arakan, Türkistan için coğrafyamızın tüm mazlum halkları için dünyaya verilmiş gür bir mesaj olsun. 31 Mart, DEAŞ ve PKK gibi proje terör örgütleri üzerinden ülkemizin bekasına kastedenlere indirilmiş ağır bir darbe olacaktır" dedi.



Erdoğan, siyasetin gündemini yakından takip eden vatandaşların hangi adayın ne dediğini, kimin kimlerle yol yürüdüğünü, kol kola girdiğini gördüğünü söyledi.



Her partinin kendi önceliklerine ve hassasiyetlerine göre bir gündeminin olduğunu belirten Erdoğan, "İşte CHP'yi görüyorsunuz. Talimat nereden geliyor? Kandil'den geliyor. Açık ve net ne söylüyorlar; CHP, terör örgütünün desteklediği HDP, öbür tarafta adı İYİ Parti olan parti, yanında Saadet. Dörtlü çete... 'Siz Güneydoğu'da, Doğu'da beraber olacaksınız' diyorlar. Kandil diyor. 'Batıda da AK Parti'yi, Erdoğan'ı çökertmek için bazı yerlerde gerekirse HDP olarak seçime girmeyeceksiniz, aday göstermeyeceksiniz. Bazı yerlerde CHP'yi, bazı yerlerde İYİ Parti'yi destekleyeceksiniz' diyorlar. Mesele AK Parti'yi sandıklarda mağlup etmek" diye konuştu.

''SANDIKLARDA BUNLARA EN GÜZEL OSMANLI TOKADINI VURACAĞIZ''

Millete, halka inandığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Bizler, bu terör örgütlerinin dayanışma halinde olduğu bu seçimlerde, 31 Mart'ta Allah'ın izniyle sandıklarda bunlara en güzel Osmanlı tokadını vuracağız. Buna hazır mıyız? Milli iradenin egemenliğine hazır mıyız? Bunu sandıklarda göstereceğiz. Öyleyse durmak yok. Ana kademe, kadın kollarımız çok koşturacağız. Gençler, gençlerle münasebetlerimizi çok geliştireceğiz ve bu seçimde Cumhur İttifakı olarak AK Parti-MHP beraber, omuz omuza, yoğun bir çalışmanın içerisinde olacağız ve oylarımızı bir defa konsolide etmemiz lazım. AK Parti kendi içinde oy zaiyatına gitmemeli, MHP kendi içinde oy zaiyatına gitmemeli. Oylarımız konsolide olmalı, Cumhur İttifakı olarak da sandığa yansımalı."



Erdoğan, Etimesgut belediye başkan adaylarının MHP'den olduğunu anımsatarak, burada da aynı şekilde dayanışmayı ortaya koyacaklarını ifade etti.



"GÜNDEMLERİNDE FIRSATÇILARA SAHİP ÇIKMAK VAR"



Bu şekilde, bu çalışmalarla 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı'nın zaferiyle bu işin noktalanacağını dile getiren Erdoğan şöyle konuştu:



"Bizim aramızda azami müştereklerimiz var. Soruyorum, CHP ile HDP'nin arasında azami müşterekler olabilir, fakat İYİ Parti ile olabilir mi? Yok, asgarisini bile bulamazsınız. Hele hele Saadet ile hiç mi hiç olamaz ama bak gelebiliyorlar. Neye karşı geliyorlar? AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'na karşı. Şimdi sizlerin kimin gündeminde nelerin olduğuna özellikle dikkat etmenizi rica ediyorum. Bizim gündemimizde hizmet var, eser var, gönüller kazanmak var. Bizim gündemimizde Türkiye'yi ve şehirlerimizi hayalleri ve hedefleriyle buluşturmak, ülkemizi ekonomide, ticarette, istihdamda, tarımda, savunma sanayinde çok daha ileri seviyelere taşımak, milletimizin lokmasına musallat olan fırsatçılara ders vermek, domates, patlıcan, biber fiyatlarını şişirerek insanımızın rızkına kastedenlere mani olmak, Suriye'de güvenlik bölgeleri kurarak mültecilerin geri dönüşlerini sağlamak var. Nitekim şu an itibariyle 310 bin mülteci evlerine, topraklarına döndü. Bizim gündemimizde Irak ve Suriye'deki terör bataklıklarını kurutmak var. Bizim gündemimizde Doğu Akdeniz'de bulunan enerji kaynakları üzerindeki haklarımızı korumak var. Bizim gündemimizde enerji yatırımlarıyla cari açığımızı kapatmak, ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtarmak var."



"Peki CHP'nin ve zillet ittifakının gündeminde ne var" diye soran Erdoğan, onların gündeminde bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına yoldaşlık etmenin, Türkiye'nin ayağına çelme takmaya çalışanlara payandalık yapmanın, milletin rızkını, lokmasını gasbeden fırsatçılara sahip çıkmanın, sadece kendi küçük hesaplarının, koltuk kavgalarının olduğunu söyledi.



"BİZ YOLA DEVAM EDİYORUZ"



Kendileri her alanda Türkiye'nin bağımsızlığı için çalışırken, CHP ve şürekasının Türkiye'nin geleceğine pusu kurmanın peşinde olduğunu ifade eden Erdoğan şunları kaydetti:



"Biz ihya etmenin, inşa etmenin, yeni eserler, projelerle ülkemizi kalkındırmanın mücadelesini verirken, CHP her zamanki gibi yıkmanın, yasaklamanın, engellemenin peşinde. Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne, İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'daki projelerimize kadar son 17 yılda attığımız her adımda, hayata geçirdiğimiz her reformda CHP zihniyetini karşımızda bulduk. Terörle mücadelemize destek olmak yerine gittiler bölücü terör örgütünün Suriye kolunun yurt dışında avukatlığına soyundular. Zeytin Dalı Harekatımız öncesinde güvenlik güçlerimizin moralini bozmak için günlerce kara propaganda yaptılar. Gezi olaylarında ağaç bahanesiyle sokakları yakıp yıkan bunladı. Belediye otobüslelerini ateşe veren bu vandallara sahip çıktılar. 17-25 Aralık girişiminde demokrasinin yanında saf tutmak yerine gittiler grup kürsülerini FETÖ'nün montajlarına, şantaj kasetlerine kiraya verdiler. 'Basın özgürlüğü' diyerek FETÖ'nün paçavraları önünde gece sabahlara kadar nöbet tuttular. 15 Temmuz gecesi milletle darbeye direnmek yerine FETÖ'cü alçaklarla anlaşıp tankların arasından kaçmayı seçtiler. Gece 01.15, damadım, torunlarım, kızım, eşim biz Atatürk Havalimanı'na iniyoruz, tüm milletimiz orada ve öğreniyorum ki 23.15'te Beyefendi gelmiş, anlaşmalı olan FETÖ'cülerle görüşmesini yapıp tankların arasından Bakırköy Belediyesi'ne gitmiş. F-16'lar bomba yağdırırken, üzerimizden uçup giderken o da Bakırköy Belediyesi'nde kahvesini yudumluyordu. 'Haberim olsa ben de gelirim' diye daha sonra söylüyor."



Erdoğan, 7 Ağustos'ta Yenikapı'da yeni bir ruh inşasına çalışırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cuma akşamına kadar hep "hayır" dediğini hatırlatarak, "Cuma akşamı son anda geleceğini bildirdi. Baskılara dayanamadı, geldi. Ve Yenikapı ruhuyla biz orada buluştuk. Orada milyonlar vardı. Bir müddet sesini çıkarmadı. Bir müddet sonra 'Bizim için Yenikapı ruhu bitmiştir' dedi. Niye? Çünkü bunların ruhunda birlik, beraberlik, vatanseverlik, milliyetperverlik yok ama biz o gün Cumhur İttifakı'nın temellerini attık ve yola devam ediyoruz" dedi.

''BİZİ EN ÇOK YARALAYAN, CHP'NİN RUMLARIN AĞZIYLA KONUŞMASIDIR''

Erdoğan, muhalefetin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri karşısında sergilediği tavrı eleştirdi.

Önceki gün bir CHP milletvekilinin, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili eleştirisini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğu Akdeniz'deki operasyonlarımızın durdurulması gerektiğini söylüyor. 'Bir kova bile petrol bulunmadığı' iddiasıyla Türkiye'yi petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine son vermeye çağırıyor. Biz ilk günden itibaren bu tür çağrıları zaten Rumlardan işitiyorduk. Aynı şekilde Kıbrıs Türk'ünün haklarını gasbetmek isteyen diğer ülkeler de her fırsatta rahatsızlıklarını dile getiriyor" ifadesini kullandı.



Erdoğan, "Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü çalışmalardan Rumların ve diğerlerinin rahatsızlık duyması gayet tabiidir. Burada sorgulanması gereken CHP'nin tavrıdır, hazımsızlığıdır. Ülkemizin enerji güvenliğine dair milli bir meselede CHP'nin bu şekilde savrulması, böyle bir gafletin içine düşmesi gerçekten üzücüdür. Bizi en çok yaralayan, CHP'nin Rumların ağzıyla konuşmasıdır" diye konuştu.



Türkiye'nin potansiyelini ortaya çıkaracak bu tür stratejik hamlelerden bırakın rahatsızlık duymayı, herkesin, en başta da ana muhalefetin gurur duyması gerektiğine işaret eden Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:



"Ülkemizin, Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerini koruma kararlılığından herkesin, en başta ana muhalefetin iftihar etmesi gerekir. Elbette biz, Rumlar ve kimi CHP milletvekilleri istemiyor diye Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetlerimizi durdurmayacağız, yolumuza devam edeceğiz.



Biz, CHP rahatsız oluyor diye ülkemizin ve Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizin enerji kaynakları üzerindeki haklarını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Çalışmalarımızı sonuna kadar devam ettirerek, inşallah milletimize hasretle beklediği müjdeli haberleri de vereceğiz."

"TEK KALEMDE 306 TRİLYON LİRAYI AŞAN YATIRIM"

Erdoğan, alanda kendisini dinleyenlere, "Biz yetkiyi sizden alıyor, hesabı yine size yani milletimize veriyoruz. Seçim dönemlerinde 5 yıllık karnemizi ortaya koyuyor, gelecek 5 yıl için yine sizlerden destek ve icazet bekliyoruz. Siz demokrasinin, milli iradenin arkasında durduğunuz, bize yetkiyi ve görevi verdiğiniz sürece bizler de size hizmet etmenin o emsalsiz gururunu yaşadık ve yaşıyoruz" şeklinde seslendi.



Belediyenin Altındağ'a kazandırdığı yatırımları hizmete açmanın bahtiyarlığı içinde olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, içinde konut projelerinin, müzelerin, aile sağlık merkezlerinin, camilerin olduğu 112 tesisin toplu açılış törenini yaptıklarını söyledi.



Erdoğan, bütün bunlarla semt pazarlarının, spor komplekslerinin bulunduğu eser ve hizmetlerin hayırlar getirmesini diledi.



Hizmete açılan eserler arasında Karapürçek Mahallesi'ne kazandırdıklarının önemli yer tuttuğunu dile getiren Recep Tayyip Erdoğan, "Tek kalemde 306 trilyon lirayı aşan yatırım, eser, proje ve hizmeti Altındağlıların kullanımına sunmuş oluyoruz" dedi.

"ŞU AN İTİBARIYLA HASTA KABULÜNE BAŞLAMIŞ DURUMDA"

Resmi kurumların ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin farklı alanlarda şehre yaptığı hizmetlerin bulunduğuna da değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:



"Sağlıkta toplam maliyeti 3 milyar lirayı aşan 3 bin 704 yataklı Bilkent ve 3 bin 577 yataklı Etlik Şehir hastanelerinin inşası devam ediyor. Bilkent'in 14 Mart'ta resmi açılışını yapıyoruz. Şu an itibarıyla hasta kabulüne başlamış durumda. Dünyanın en büyük ve en modern hastanelerden bir tanesi.



Benim belediye başkanlığımdan itibaren hep hedefim ve gayemdi, Türkiye'yi şehir hastaneleriyle donatmak. Şimdi de ilk etapta büyükşehirlerde, bazı illerde, örneğin Isparta, Mersin ve Yozgat'ta bunların hepsini yapıyoruz, yapacağız."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'yı hızlı trenle Eskişehir, Konya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul ile birleştirdiklerini anımsatarak, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin yapımının hızlı şekilde sürdüğünü, Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda da çalışmaların süratle devam ettiği bilgisini paylaştı.



Erdoğan, Ankara'ya Yüksek Hızlı Tren Garı'nı kazandırdıklarını, Başkentray'ı hizmete sunduklarını, Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan ve Tandoğan-Keçiören metrolarını yaptıklarını anlattı.



Bunlarla kalmayıp mevcut hatları da uzattıklarını vurgulayan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi- Gar-Kızılay Metro uzantısının yapımına başladıklarını belirterek, Kuyubaşı-Yüksek Hızlı Tren Garı-Kızılay hattıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.



Ankaray'ı hem AŞTİ hem de Dikimevi tarafından uzattıklarını ifade eden Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ile AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı'nın, Altındağ'ın kalkınma yolculuğunu hızlandıracak pek çok projesinin bulunduğunu söyledi.



"TRAMVAY İLE ULAŞIM SAĞLAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür Yolu Projesiyle Ankara tarihini bugüne taşıdıklarını dile getirerek, "Ankara Kalesi'nin Akkale'den başlayıp Atakule'de sonlanacak 12 kilometrelik yolu, bir kültür rotası haline getiriyoruz. Ayrıca Ulus trafiğini 2 ayrı tünelle yer altına alarak, Gençlik Parkı ve Hacı Bayram Veli Cami arasında tramvay ile ulaşım sağlayacağız. Ankara Kalesi'nin tarihini ortaya çıkartacak çalışmalarla burayı hem şehir halkının hem de turistlerin kullanımına kazandıracağız" diye konuştu.



Ankara'ya 13 millet bahçesi yaptıklarını, bunların 4'ünün Altındağ'da bulunduğunu, toplamda da 5 milyon 300 bin metrekarelik yeşil alan kazandıracaklarını belirten Erdoğan, özellikle Altındağ'ın nüfusunun gün geçtikçe arttığını vurguladı.



Recep Tayyip Erdoğan, sadece Karapürçek Mahallesi'nde 100 bini aşkın kişinin yaşadığının altını çizerek, buradaki vatandaşların ulaşım ve sağlık konusunda talepleri olduğunu, Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Bakanlığının da el ele vererek bu sorunu hal yoluna koyacaklarını dile getirdi.



Siteler'deki esnafın da üretimlerini artırmak, müşterilerine daha güzel ve kaliteli hizmet sunmak için gayret ettiklerinin farkında olduğunu belirten Erdoğan, bugüne kadar daima esnafın ve sanatkarın yanında yer aldıklarını ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, SGK prim desteklerinden faizsiz kredilere, hibelere kadar esnafın ihtiyaç duyduğu desteği en güçlü şekilde verdiklerini işaret ederek, "Siteler esnafının taleplerini belediye başkan adaylarımız biliyor. Çok yakın takip ediyorlar, inşallah bunlarla ilgili gerekeni 31 Mart'tan sonra hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.



Altındağ'a 3 dönemdir hizmet eden ve bu dönemde ise Yenimahalle Belediye Başkan Adayı olarak gösterdikleri Veysel Tiryaki'ye emekleri için teşekkürlerini ileten Erdoğan, AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı'nın devralacağı hizmet bayrağını daha yükseklere çıkaracağına inandığını da kaydetti.

ETİMESGUT'TA DA KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ise Etimesgut Belediyesi önünde düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Etimesgutluları selamlayan Erdoğan, Ankara ahilerinin mirası olan bu güzel ilçede bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da verilen tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, Etimesgut'un bir şehitler ve gaziler diyarı olduğunu belirtti. Etimesgut'un 1984'ten bugüne kadar terörle mücadelede 157 şehit verdiğini aktaran Erdoğan, bunlardan 23'ünün 15 Temmuz şehidi olduğunu, aralarında Ömer Halisdemir ile 11 polis memurunun da bulunduğu 23 15 Temmuz şehidinin bu ilçede ikamet ettiğini anlattı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Etimesgut'tan niçin bu kadar çok şehit çıkmıştır biliyor musunuz? Çünkü Etimesgut Türkiye'nin, Anadolu'nun bir özetidir. Anadolu hangi sevinçleri yaşarsa Etimesgut da onu yaşar. Ankara hangi tasaları çekerse Etimesgut da onu çeker. Anadolu gülerse Etimesgut güler, Anadolu ağlarsa Etimesgut ağlar. İşte bunun için Etimesgut'un şehidi, gazisi çok. İşte bunun için Etimesgut ülkesinin kıymetini iyi bilir. İşte bunun için Etimesgut devletinin beka meselesine sahip çıkar" diye konuştu.



Davalarının sadece seçim davası, sadece belediye davası olmadığını, her alanda ülkeyi ve milleti layık olduğu hizmetlere kavuşturma davası olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Gönüllere girmeden seçim sandığından çıkmak bize haramdır. Peki biz gönüllere girmek için çalışırken CHP ne yapıyor? Etimesgut'a bu ilçeyle ilgisi olmayan, Kılıçdaroğlu'nun özel avukatlığını yapan bir ismi aday olarak gönderiyor. Hadi bunu geçtik diyelim. Bu kişinin FETÖ soruşturmalarında gözaltına alınan şaibeli bir isim olmasına ne diyeceksiniz? 15 Temmuz'da en büyük bedeli ödeyen ilçede böyle bir şahsı aday göstermek bu ilçeye hakaret etmek değil midir? Etimesgut 31 Mart'ta bunun hesabını sormayacak mı? Biz ülkenin ve milletin selameti için Cumhur İttifakı'nı kuruyoruz, onlar terör örgütlerinin desteğini almak için ittifak yapıyor. Talimat nereden? Kandil'den. Kandil'in verdiği talimatla PYD/YPG hep birlikte bu örgütün dıştan destekçileri ve dikkat edin HDP ile CHP omuz omuza. Bunların yanında adı İYİ Parti olan bir parti. Bir de bunların yanında maalesef Saadet. Dörtlü çete. Biz de bunların karşısına Cumhur İttifakı olarak çıkıyoruz. Aramızdaki fark işte bu kadar nettir."

Yarın Cumhur İttifakı'nın resmen kuruluşunun birinci yıl dönümü olduğunu hatırlatan Erdoğan, geçen yıl seçim ittifaklarıyla ilgili kanun teklifini AK Parti ve MHP olarak ortak imza ile Meclise sunduklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:



"Aradan geçen bir yıllık sürede ülkemize yönelik saldırılarda meydana gelen artışa baktığımızda bu ittifakın ne kadar hayırlı ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gördük. Onun için de mahalli seçimlerde Cumhur İttifakı'nı devam ettirme kararı aldık. Hatta ittifak yaptığımız yerlerin sayısını çoğalttık. Buna karşılık CHP'nin başını çektiği zillet veya illet ittifakı PKK'sından FETÖ'suna, marjinal örgütlerinden adı iyi kendi karmakarışık partisine kadar kimi bulursa hepsini aynı çuvala doldurdu. Bunun adı ittifak değil iltihaktır. Nereye? Terör örgütlerine iltihaktır. Milletimiz, 31 Mart seçimlerinde, ben sizlere inanıyorum, inşallah bunun hesabını soracaktır. Şimdi gelin öyle bir cevap verin ki CHP genel merkezinden dahi duyulsun."



Alandakilere "Etimesgut, 31 Mart'ta ülkemize sahip çıkıyor musun, milli iradeye sahip çıkıyor musun, istiklaline ve istikbaline sahip çıkıyor musun, Cumhur İttifakı'na sahip çıkıyor musun?" diye soran Erdoğan, kalabalığın hep bir ağızdan verdiği "Evet" yanıtının ardından "Rabbim sizlerden razı olsun. Kardeşliğimizi daim etsin" dedi.



Etimesgut'un ülkesine sahip çıkmanın yanında gelişmenin, büyümenin, kalkınmanın, hizmetin anlamını da çok iyi bildiğini belirten Erdoğan, bundan çeyrek asır önce adeta bir köy olan ilçenin bugün başkentin en önde yerleşim yerlerine ev sahipliği yaptığını söyledi.



Bunun kolay olmadığını ifade eden Erdoğan, bir yandan ilçe belediyesinin bir yandan büyükşehir belediyesinin, bir yandan bakanlıkların yaptıkları yatırımlarla Etimesgut'un ve tüm Ankara'nın çehresini değiştirdiklerini bildirdi.



Ankara'ya yapılan yatırımları anlatan Erdoğan, eğitimde 15 bin 709 derslik yaptıklarını, bugün 307 binden fazla üniversite öğrencisinin eğitim gördüğü Ankara'ya son 16 yılda 12 yeni üniversite kurduklarını söyledi.



Yükseköğrenim öğrencileri için 10 bin 500 kişi kapasiteli yurtlar yaptıklarını belirten Erdoğan, bir kaç yıla kadar 13 bin 800 kişi kapasiteli yurt binalarını da hizmete açacaklarını kaydetti.



Sağlıkta, 140 tesisi şehre kazandırdıklarını, Etimesgut Devlet Hastanesi'ne yeni bir bina yaptıklarını, bu yeni binada poliklinik hizmetlerinin verilmeye başlandığını aktaran Erdoğan, diğer bölümlerin de çok yakında açılacağını bildirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara'nın medarı iftiharı olacağına inandığım 3 bin 704 yataklı Bilkent ve 3 bin 577 yataklı Etlik şehir hastanelerinin inşaatı devam ediyor. Bilkent'i 14 Mart'ta resmen açıyoruz. Şu anda hasta alıyor, hasta kabulü başladı, bir taraftan ameliyatlar şu anda yapılıyor. Etlik Şehir Hastanesini ise bu yıl içinde sizlerin hizmetine sunuyoruz. Böylece 7 bin 281 yataklı sağlık tesislerini Ankara'mıza kazandırmış oluyoruz. Ankara-Niğde otoyolunun yapımı devam ediyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu ve Ankara-Sivrihisar otoyolu projemizle ilgili çalışmalarımız sürüyor'' dedi.

Başkentte ve Etimesgut'ta yapılacak yatırımlara ilişkin bilgi veren Erdoğan, Türkiye'yi son 16 yılda hızlı trenlerle tanıştırdıklarını söyledi. Ankara'yı Eskişehir, Konya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul ile birleştirdiklerini belirten Erdoğan, yeni hızlı tren hatlarıyla da Ankara'yı Türkiye'nin doğusu, batısı, güneyi ve kuzeyiyle birleştireceklerini ifade etti.

Ankara-İzmir ile Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hatlarının yapımının devam ettiğini dile getiren Erdoğan, Ankara'ya Yüksek Hızlı Tren Garı yaptıklarını hatırlattı. Etimesgut'un da projesi olan Başkent Rayı hizmete aldıklarını anımsatan Erdoğan, Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan ve Tandoğan-Keçiören metrolarını da tamamladıklarını belirtti.



"Ankara'yı yeni metro ağlarıyla örüyoruz" diyen Erdoğan, Ankara'da var olan 64 kilometrelik raylı sistem ağına 30 kilometre uzunluğa sahip Kuyubaşı- Esenboğa havaalanı metrosu ile Atatürk Kültür Merkezi-Gar-Kızılay hattı ve AŞTİ- Söğütözü bağlantısını kazandıracaklarını, toplamda 70 kilometrelik uzunluğa sahip 8 yeni metro hattı daha planladıklarını aktardı.



Sabancı Bulvarı'nı Bağlıca Bulvarı'na bağlayan 5 bin 250 metre uzunluğundaki 15 Temmuz Şehitler Bulvarı'nın 5 köprüsü ve alt geçidiyle bitirilip trafiğe açıldığını belirten Erdoğan, "Şimdi ise bu bulvarı Etimesgut Halk Ekmek bölgesinden doğrudan Etimesgut Merkez'e bağlayacağız. İstasyon Caddesi'ni de 3 alt geçit, 4 demir yolu köprüsü ve bir alt geçitle sağlı sollu bulvar haline getiriyoruz. Böylece ilçemizin önemli bir trafik meselesini halletmiş oluyoruz" diye konuştu.



Bağlıca ve Dodurga'dan otoyol bağlantısı kuracaklarını, Etimesgut Halk Ekmek Bölgesi'nden Yeni Bağlıca Bulvarı ve Hava Hastanesi'ne alternatif yollar açacaklarını dile getiren Erdoğan, Ayaş yolu Eryaman girişi ile Göksu Park önüne de köprülü kavşaklar yapacaklarını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın son 16 yılda savunma sanayisinin de başkenti ve kalbi konumuna geldiğine işaret ederek, "Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi firması arasında bulunan 4 firmamız başkentimizdedir. Savunma sanayimizin yüzde 80'i Ankara merkezlidir. Milli savunma sanayi projelerimizin hemen hepsinde Ankara'nın emeği, alın teri vardır. Ülkemizin ilk Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni, uzay sistemleri entegrasyon ve test merkezini Ankaramızda kurduk" ifadelerini kullandı.



Başkente 13 Millet Bahçesi yapacaklarını belirten Erdoğan, Etimesgut Oğuzlar Mahallesi'nde de 52 dönümlük bir alanda Millet Bahçesi oluşturacaklarının müjdesini verdi. Buraya Millet Kıraathanesi de yapacaklarını anlatan Erdoğan, "Millet kıraathanesine gençlerimiz gelecek. Gençlerimiz orada dersini çalışacak, kahvesini, çayını, simidini, kekini hepsini orada ücretsiz olarak yudumlayacak ama bunlardan CHP anlamaz ben kıraathane diyorum, o kumarhane anlıyor. Dervişin fikri neyse zikri de odur. Bunlardan derviş falan olmaz tabii, bu ayrı mesele" dedi.



Erdoğan, Etiler Mahallesi ile Askeri Lojmanların arasındaki Atatürk Orman Çiftliği arazisini milletin istifadesine sunacak bir proje hazırladıklarını da aktararak, şöyle devam etti:



"Göksu 2. Etap'ta da bir rekreasyon alanı projemiz var. Toplam 3,2 milyon metrekare alanda yapılacak ve 7 etaptan oluşacak dev bir proje olan Kanal Ankara'yı şehrimize kazandırıyoruz. Sadece çocuklara özel bir çocuk köyü yapıyoruz. Etimesgut'a bir itfaiye istasyonu kuruyoruz. Bunlar sadece yaptıklarımızın ve yapacaklarımızın küçük bir kısmı. Hem Etimesgut Belediyemizin hem büyükşehrimizin hem de bakanlıklarımızın Ankara için daha pek çok projesi var. Cumhurbaşkanı olarak şahsım, Büyükşehir olarak Özhaseki, öbür tarafta Enver Bey olarak el ele verilecek ve Etimesgut'u daha farklı yere taşıyacağız. İnşallah 31 Mart'tan sonra hepsini birer birer hayata geçireceğiz."



Alandakilere, "31 Mart'ta memleket işi gönül işi diyor musun? Cumhur İttifakı'nı destekliyor musun? Tercihini bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor musun?" diye soran Erdoğan, "Bizim rotamız millet, gayemiz hizmet, siyasetimiz de gönülleri kazama, gönülleri fethetme siyasetidir" dedi.



"DERDİMİZ VATANDAŞIMIZA UCUZA ÜRÜN SAĞLAMAK"



Son 16 yılda Türkiye'yi rekorlarla ve başarılarla tanıştırdıklarını vurgulayan Erdoğan, "Bizden önce bu ülkenin kaynakları sadece belli kimselere, elitlere, Ankara ve İstanbul'daki belli ilçelere akardı, ilçeler, iller, hatta vatandaşlarımız arasında 'makbul', 'makbul olmayan' ayrımları yapılırdı. Biz bunların tamamına son verdik. İşçimizi, emeklimizi, askerimizi, polisimizi, sanayicimizi, esnafımızı, çiftçimizi, öğretmenimizi gözeten, 82 milyonun her birinin huzuru ve refahı için çalışan bir kadro kurduk. İmkanlarımız genişledikçe herkesin bundan pay almasını sağladık" diye konuştu.



Hastanelerin 20 yıl önceki halini hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:



"Tüpler, yağ bulabiliyor muyduk? Benzin istasyonlarında 24 saatte bize sıra geliyor muydu? Şu anda böyle bir şey var mı? Geçenlerde işte bu patlıcan, soğan, domates, bilmem ne falan tutturdular bu malum Bay Kemal'in taifesi, ne diyorlar; 'kuyruklar oluştu.' Bak iki kuyruk var. Bir kuyruk sizin döneminizdeki bir de bizim dönemimizdeki. Senin dönemindeki kuyruklar Bay Kemal, 'yokluk' kuyruğuydu. Bizdeki ise elhamdülillah 'varlık'. Her şey var. Üstelik fiyatlar yarı yarıya indi, daha da aşağı iniyor, inecek. 31 Mart'a kadar bu iş düzeldi düzeldi, düzelmedi biz yola devam edeceğiz. TESKOMB, TESK, bu kuruluşlarla ilgili bakanlarım bir araya gelecek ve bunlarla müşterek olarak yola çok daha farklı bir şekilde devam edeceğiz. Ne demek bu? Nerede bir mahalle arasında, şurada burada market varsa onlarla anlaşacağız ve onlarla bu yolculuğu sonuna kadar devam ettireceğiz. Derdimiz vatandaşımıza ucuza ürün, bunu sağlamak."



''ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI DAHA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ''



Milletin karşısına daima yeni projeler ve müjdelerle çıktıklarına işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:



"İşte bugün de insanlarımıza yeni bir müjde veriyoruz. Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımız bizim göz bebeğimizdir. Onların en güzel şekilde yetişmesi, kendilerini geliştirmesi, meslek sahibi olabilmeleri için eğitim öğretime daima öncelik verdik. Her sene olduğu gibi 2019 bütçesinden de aslan payını eğitime ayırdık. 100 günlük eylem planına aldığımız 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını 8 Şubat'ta yapmıştık. İnşallah şimdi buna yenilerini ekliyoruz. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen ataması daha gerçekleştireceğiz. Atamayla ilgili takvim bugün Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yayınlandı. Böylece 2019 senesi içinde toplam 40 bin öğretmenimizin ataması yapılmış olacak. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."



Erdoğan, vatandaşları Cumhur İttifakı'nda birleşmeye davet ederek, "Şimdi Enver kardeşimle Mehmet Bey kardeşim el ele vermek suretiyle Cumhurbaşkanı olarak, ben de yanlarında olarak, Etimesgut'ta yeni bir süreci daha farklı bir şekilde devam ettireceğiz. İnşallah daha güçlü bir geleceğe yol alıyoruz. Sizlerden her iki başkan adayımıza da çok güçlü destek vermenizi istiyorum. Bir konsolidasyon yani AK Parti'liler kendi arasında bölünmemeli, Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerim kendi arasında asla bölünmemeli ve AK Parti, MHP el ele vermek suretiyle burada bir konsolidasyon, bir birleşme meydana getirmeli ki karşımızdakiler güç bulmasın ve sandıkta da gereken dersi alsın" ifadelerini kullandı.



Erdoğan, alandaki vatandaşlara "31 Martta Cumhur İttifakı'na destek veriyor muyuz? Büyükşehir Mehmet Özhaseki, Burada Enver Demirel kardeşime sahip çıkıyor muyuz?" diye sordu, 31 Mart akşamı Etimesgut'tan büyük bir müjdeyi alacaklarına olan inancını dile getirdi.



"Cumhur İttifakı pazara kadar değil mezara kadar olmalı" diyen Erdoğan, yollarının ve bahtlarının açık olması temennisinde bulundu.