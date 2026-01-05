Cumhurbaşkanı Erdoğan-Donald Trump görüşmesi bugün

Cumhurbaşkanı, cuma günü yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'la pazartesi günü bir görüşme yapacağını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz Cuma günü Cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın seyriyle ilgili 2026 öngörülerinin sorulması üzerine, "Şu anda bildiğiniz gibi benim gerek Sayın Putin'le gerek Zelenski ile gerekse bu konuda Trump'la Avrupa ülkelerinin liderleriyle görüşmelerim devam ediyor. Pazartesi saat 16.00 gibi Sayın Trump'la da yine bir görüşmemiz olacak. Rusya-Ukrayna arasındaki konuları, aynı şekilde Filistin'deki konuları da görüşme fırsatını bulacağız." ifadelerini kullandı.

Görüşmede ABD'nin Venezuela operasyonu ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin ABD'ye kaçırılmasının da ele alınması bekleniyor.