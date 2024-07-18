Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri’nin 45’inci başkanı ve başkan adayı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Trump’a yönelik suikast girişimi ve sonrasında yaşananlar ele alındı.
“DEMOKRASİYE YAPILMIŞ SALDIRI”
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Trump’a yönelik suikast girişimini bir kez daha kınarken, saldırı nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Erdoğan, suikast girişimini demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak niteledi.
TRUMP'A ADAYLIK TEBRİĞİ
Trump’ın saldırı sonrası sergilediği duruşun takdire şayan olduğunu, programlarına ara vermeden devam etmesinin demokrasiye güç verdiğini ve bunun Amerikan halkının ferasetine olan güvenin bir göstergesi olarak görülmesi gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, suikast girişimi sonrası Trump’ın kutuplaşma ve gerginliği azaltmak amacıyla verdiği teskin edici birlik mesajlarıyla güçlü bir liderlik ortaya koyduğunu söylerken, Donald Trump’ı Cumhuriyetçi Parti tarafından resmen ABD Başkan Adayı olarak gösterilmesi nedeniyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kasım ayında gerçekleşecek seçimin ABD halkı ve Türkiye-ABD ilişkileri için hayırlara vesile olması diledi.
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