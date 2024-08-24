Cumhurbaşkanı Erdoğan: Donanmamızın gücüne güç katacağız

Piri Reis Denizaltısı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi.

Aksaz'daki törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "HIZIRREİS denizaltımızı 2025 yılında, MURATREİS denizaltımızı da 2026 yılında hizmete almayı planlıyoruz. Karada, havada, denizde ve her yerde güçlü bir Türk Silahlı Kuvvetleri için gerekeni yapmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.



"ASIRLAR BOYUNCA KÜRESEL GÜÇ MÜCADELELERİNE SAHNE OLMUŞ COĞRAFYANIN TAM MERKEZİNDE YER ALIYORUZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "Bu özel günde ordumuz için kritik öneme haiz Piri Reis Denizaltı'mızı hizmete alıyoruz. Gemilerimizin ve denizaltımızın inşasında emeği geçen her bir kardeşime teşekkür ediyorum. Sözlerimin başında vatanımızın bekası uğrunda can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Gazilerimize şükranlarımı arz ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni hak ettiği yerlere getirmek için mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Asırlar boyunca küresel güç mücadelelerine sahne olmuş coğrafyanın tam merkezinde yer alıyoruz.

"MAVİ VATAN" VURGUSU



2002'den beri güçlü Türkiye güçlü ordu şuarıyla TSK'yı her alanda güçlendirme çabası içerisindeyiz. Bugün burada attığımız adımları muarızlarımız korkuyla takip etmektedir. Proje dahilindeki tüm denizaltılarımızı 2029'a kadar hizmete alarak donanmamızın gücüne güç katacağız. Topraklarımızda huzur içinde yaşamak için hem 'Mavi Vatan'ımızda hem uzak coğrafyalarda güçlü ve etkin bir donanmaya sahip olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. 'Mavi Vatan'a 'masal' diyen bedhahlara aldırmadan, yılmadan, yorulmadan, geri adım atmadan Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla yürüyeceğiz. HIZIRREİS denizaltımızı 2025 yılında, MURATREİS denizaltımızı da 2026 yılında hizmete almayı planlıyoruz.

Donanmamızın en güçlü zamanları aynı zamanda tersanecilik kültürüne sahip olduğumuz zamanlardır. Dördüncü tersanemize kavuşuyoruz. Aksaz'ın altyapısını geliştirmek kararı almıştık.Bugün Aksaz Tersanesi Komutanlığı toplam 113 bin metrekare alana sahiptir. Bu tersanemiz Ege ile Akdeniz'in kesiştiği konumda bulunmasıyla stratejik açıdan önemlidir. Yaklaşık 138 yıllık hayalimiz olan kendi denizaltımızı inşa etme hedefimize MİLDEN Projemizle ulaşmayı ümit ediyoruz.



"SAVANORA'YI ASLINA SADIK KALARAK BAŞTAN AŞAĞI YENİLEDİK"



Yıllarca kaderine terk edilen, hatta bir dönem kumarhane olarak kullanılan Savarona Gemisi'ni aslına sadık kalarak baştan aşağı yeniledik. Savarona'yı bakımsızlıktan kurtarıp Cumhuriyet tarihimizin 86 yılına şahitlik eden bir eser olarak milletimize kazandırdık. Birileri sadece Gazi'nin ismini kullanarak siyasi rant peşinde koşarken biz binlerce yıllık tarihimizin tamamını bütün olarak kucaklıyoruz.

"TERSANE ALTYAPIMIZI GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK"



Tersane altyapımızı güçlendirme çalışmalarımız devam edecek. İleride Mersin'de bir tersanemiz olacak. Milli Uçak Gemimizde HÜRJET, KIZILELMA, TB3, ANKA3 yerli ve milli hava araçlarımız ile deniz aşırı etki alanlarındaki hak ve menfaatlerimiz korunacaktır. İstanbul Tersanesi’nde inşasına başlanacak TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi ile ülkemizin hava savunmasını denizden itibaren kademeli sağlayacağız. Karada, havada, denizde ve her yerde güçlü bir Türk Silahlı Kuvvetleri için gerekeni yapmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Hava tehdidine karşı TCG Anadolu ve Milli Uçak Gemisi gibi kritik kabiliyetlerimizin korunmasını temin edeceğiz."