Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı azaltacağız

AK Parti teşkilatıyla videokonferans yöntemi ile bayramlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı da azaltacağız. AK Parti'nin varlık sebebi de bizlerin bu görevlerde bulunma sebebi de insanların ümitlerini bize bağlama sebebi de aynıdır'' dedi.

ntv.com.tr 01.08.2020 - 14:39 | Son Güncelleme : 01.08.2020 - 14:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı azaltacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatı ile videokonferans yöntemi ile bayramlaştı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı da azaltacağız. AK Parti'nin varlık sebebi de bizlerin bu görevlerde bulunma sebebi de insanların ümitlerini bize bağlama sebebi de aynıdır.

Kendini milletin üstünde gören, gönül yıkan, hizmete yönelmek yerine dar kadroluculuk yapan AK Parti teşkilat mensubu olamaz. Büyük kongremizi yeni bir şahlanış, yeni bir diriliş, yeni bir yükseliş miladı haline dönüştürmek istiyoruz."

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