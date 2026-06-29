Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya kargaşanın arttığı bir dönemden geçiyor
29.06.2026 13:15
Son Güncelleme: 29.06.2026 13:27
Erdoğan son dönemde yaşanan katliamların uluslararası kurumların itibarını sarstığını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyada kargaşanın arttığı bir dönemden geçildiğini belirterek, "Küresel sistemi tarif eden mevcut tanımlamalar anlamlarını yitirmiştir." dedi.
Burada bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın kargaşanın arttığı bir dönemden geçtiğini belirterek, Ankara'daki zirve öncesinde önemli mesajlar verdi.
"Küresel sistemi tarif eden mevcut tanımlamalar anlamlarını yitirmiştir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 70 yılı aşkın bir süredir NATO'nun güvenliğine katkı sunduğunu anımsattı.
"Zirveden temel beklentimiz müttefiklerin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten, ittifak dayanışmasını güçlendiren neticelerin elde edilmesidir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, müttefikler arasında külfet paylaşımının adil şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.
"TÜRKİYE'NİN KATKILARI GÖZARDI EDİLİYOR"
Türkiye'nin, NATO'nun misyon ve faaliyetlerine en fazla katkı sağlayan beş ülke arasında olduğunu belirtek Erdoğan, "Ancak bu katkılarımıza rağmen Türkiye'nin Avrupa güvenliğine sağladığı vazgeçilmez katkıların bazı durumlarda gözardı edildiği de bir vakadır." dedi.
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını yakından takip ettiklerini de vurgulayan Erdoğan, Ortadoğu'daki tüm gerilimlerin temelinde Filistin meselesinin yer aldığını belirterek şunları kaydetti:
"Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen hatta bunu tehdit olarak gören soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz. Ortadoğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesi yatmaktadır. İşgal bitmeden bölgemizde kalıcı barış sağlanamaz. Bağımsız bir Filistin devleti mutlaka kurulmalıdır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
- Kargaşanın arttığı, sabah neyle karşılaşılacağını kimsenin kestiremediği bir belirsizlik döneminin tam ortasındayız. Küresel sistemi tarif eden mevcut tanımlamalar anlamlarını yitirmiştir. Gazze ve Lübnan'da yaşananlar olmak üzere yakın dönemde şehit olduğumuz katliamlar, insanlığın vicdanında derin yaralar açarken, uluslararası kurumların da itibarını yere sermiştir.
“ANKARA ZİRVESİ TECRÜBE PAYLAŞIMININ EN GÜÇLÜ ZEMİNİ OLACAK”
- Türkiye olarak yeni dönemin ruhunu en iyi okuyan ülkelerden biriyiz. Türkiye güçlü ordusu, modern askeri kabiliyetleri ve gelişmiş savunma sanayiisiyle 70 yılı aşkın süredir NATO'nun güvenliğine katkı sunan müttefiklerin başındadır. Ankara Zirvesi, tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacaktır. Sadece müttefikler arasında değil, dünya genelinde de Ankara Zirvesi'ne yönelik yoğun bir ilginin olduğunu müşahade ediyoruz.
“KÜLFET PAYLAŞIMINI ADİL ŞEKİLDE YAPILMALI”
- Zirveden temel beklentimiz müttefiklerin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten, ittifak dayanışmasını güçlendiren neticelerin elde edilmesidir. Uzun yıllar terörle başarıyla mücadele etmiş, şimdi terörü tamamen sona erdirmenin çalışmasını yürüten bir ülkenin lideri olarak bu alanda ittifaktan beklentimiz çoktur. Müttefikler arasında külfet paylaşımını adil şekilde yaparken, savunma sanayii önündeki engelleri kaldırmamız gerekiyor.
“NATO MİSYONLARINA EN FAZLA KATKI SAĞLAYAN BEŞ MÜTTEFİK ARASINDAYIZ”
- Lahey Zirvesi'nde kabul ettiğimiz taahhütler doğrultusunda savunma harcamamızı artırıyor, NATO misyon ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk beş müttefik arasında yer alıyoruz. Ancak bu katkılarımıza rağmen Türkiye'nin Avrupa güvenliğine sağladığı vazgeçilmez katkıların bazı durumlarda göz ardı edildiği de bir vakadır.
“DAR SİYASİ ÇIKARLAR NEDENİYLE DIŞLAMANIN KİMSEYE FAYDASI YOK”
- İttifakın, Avrupa sütununun gelişiminde söz sahibi ülkelerden biri olarak kıtadaki tüm savunma ve güvenlik girişimlerine dahil olma iradesine sahibiz. AB tarafından açıklanan savunma ve güvenlik girişimlerine Türkiye'nin dahil edilmesi konusunda desteğinizi bekliyoruz. Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur. Bu noktada ittifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız, fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız.
“FİLİSTİN'DE İŞGAL BİTMEDEN KALICI BARIŞ SAĞLANAMAZ”
- Bölgemize ve dünyaya rahat bir nefes aldıran mutabakatı baltalamayı amaçlayan özellikle Lübnan'ı hedef alan saldırıları yakından takip ediyoruz. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen hatta bunu tehdit olarak gören soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz. Ortadoğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesi yatmaktadır. İşgal bitmeden bölgemizde kalıcı barış sağlanamaz. Bağımsız bir Filistin devleti mutlaka kurulmalıdır.