Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya kargaşanın arttığı bir dönemden geçiyor

Burada bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın kargaşanın arttığı bir dönemden geçtiğini belirterek, Ankara'daki zirve öncesinde önemli mesajlar verdi.

"Küresel sistemi tarif eden mevcut tanımlamalar anlamlarını yitirmiştir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye 'nin 70 yılı aşkın bir süredir NATO 'nun güvenliğine katkı sunduğunu anımsattı.

"Zirveden temel beklentimiz müttefiklerin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten, ittifak dayanışmasını güçlendiren neticelerin elde edilmesidir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, müttefikler arasında külfet paylaşımının adil şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

"TÜRKİYE'NİN KATKILARI GÖZARDI EDİLİYOR"

Türkiye'nin, NATO'nun misyon ve faaliyetlerine en fazla katkı sağlayan beş ülke arasında olduğunu belirtek Erdoğan, "Ancak bu katkılarımıza rağmen Türkiye'nin Avrupa güvenliğine sağladığı vazgeçilmez katkıların bazı durumlarda gözardı edildiği de bir vakadır." dedi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını yakından takip ettiklerini de vurgulayan Erdoğan, Ortadoğu'daki tüm gerilimlerin temelinde Filistin meselesinin yer aldığını belirterek şunları kaydetti:

"Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen hatta bunu tehdit olarak gören soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz. Ortadoğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesi yatmaktadır. İşgal bitmeden bölgemizde kalıcı barış sağlanamaz. Bağımsız bir Filistin devleti mutlaka kurulmalıdır."